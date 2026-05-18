社会

青年知识分子为促进越泰科技创新合作贡献力量

目前，越南正处于深刻的社会转型，并面临着环境污染、海平面上升等气候变化带来的挑战。在此背景下，旅泰越南青年知识分子可以参与科技创新倡议，助力社区发展，提升民众生活质量并推动可持续发展，促进越南与泰国大学之间科研合作，打造能够抵御全球波动的社区发展模式。

越南驻泰国大使范越雄发表讲话。图自越通社
越南驻泰国大使范越雄发表讲话。图自越通社

越通社曼谷——旅居泰国越南青年知识分子能为越南数字化转型和创新创意过程做出哪些切实贡献？这是由越南驻泰国大使馆5月18日举行的“第二次在旅居泰国越南青年知识分子座谈会”上的核心议题之一。

越通社驻曼谷记者报道，在座谈会上，亚洲理工学院（AIT）公共政策与可持续发展系主任阮氏福莱副教授指出，目前，越南正处于深刻的社会转型，并面临着环境污染、海平面上升等气候变化带来的挑战。在此背景下，旅泰越南青年知识分子可以参与科技创新倡议，助力社区发展，提升民众生活质量并推动可持续发展，促进越南与泰国大学之间科研合作，打造能够抵御全球波动的社区发展模式。

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亚洲理工学院（AIT）公共政策与可持续发展系主任阮氏福莱副教授发表讲话。图自越通社

越南驻泰国大使馆商务参赞黎友福表示，目前越泰两国贸易关系发展势头良好，今年前4个月双边贸易额强劲增长，达86亿美元。

然而，许多越南产品在进入泰国市场时依然面临不少困难。因此，他希望越南知识分子和越侨企业能够积极为越南企业提供协助，包括申请出口许可，或拓展在泰分销渠道等，助力更多越南农产品进入泰国市场。

此外，部分代表认为，青年知识分子还可以在其就读的高校主动举行越南文化节等，从而推广国家的形象。

至于建设旅泰越南青年知识分子网络的倡议，与会代表一致认为，该网络应朝着开放、跨学科和务实的方向发展，并保障符合越南国内的发展需求。

泰国越南留学生协会副主席吴文才表示，该协会约70名会员中33名正在泰国各大高等院校深造的博士研究生（占比达47.1%），专业领域分布广泛。这是高素质的青年知识分子，期待将为越泰两国的科技与创新合作做出重要贡献。（完）

越通社
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