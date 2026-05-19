70项高科技被列入《优先投资发展的高科技目录》

越通社河内——政府总理于2026年5月15日签发第23/2026/QĐ-TTg号决定，颁布《优先投资发展的高科技目录》及《鼓励发展的高科技产品目录》。



根据批准内容，共有70项技术被列入《优先投资发展的高科技目录》，其中包括：人工智能技术；大数据与数据分析技术；云计算、边缘计算、分布式计算及高性能计算技术；物联网（IoT）技术；区块链（Blockchain）技术；量子技术；可再生能源、清洁能源及先进储能技术；基于人工智能的自然灾害实时监测、预测与预警一体化技术；新一代微生物技术等。



决定明确，将100项产品列入《鼓励发展的高科技产品目录》，其中包括：基于人工智能和大数据进行识别、分析、预测与控制的系统、设备及软件；支持人工智能研发与应用的平台；基于大数据的个性化学习路径软件；面向STEAM的智能教育与培训系统及设备；无人驾驶飞行器；采用新能源的环保型交通工具；应用于医药与农业领域的生物制剂；新一代疫苗、医疗生物制品及诊断生物制品等。



根据经济社会发展实际情况及上级主管机关的指导文件，科学技术部将主持并协同各部委及相关机构进行定期审查与评估，提请政府总理颁布并更新《优先投资发展的高科技目录》及《鼓励发展的高科技产品目录》。





本决定自2026年7月1日起施行，并替代政府总理于2020年12月30日签发关于颁布《优先投资发展的高科技目录》和《鼓励发展的高科技产品目录》的第38/2020/QĐ-TTg号决定。





对于此前已根据政府总理第38/2020/QĐ-TTg号决定所颁布目录获得高科技、高科技产品证书或认可文件的组织，可继续适用上述目录，直至相关证书或认可文件注明的期限届满为止。（完）



