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越法全球互联协会正式亮相

当地时间5月16日下午，越法全球互联协会在法国正式亮相，其目标是连接在法和欧洲的越南知识分子、专家和企业家社群，推动在技术、创新及人工智能等领域的合作。

越南驻法国大使郑德海与越法全球互联协会成员合影。图自越通社
越南驻法国大使郑德海与越法全球互联协会成员合影。图自越通社

越通社巴黎——当地时间5月16日下午，越法全球互联协会在法国正式亮相，其目标是连接在法和欧洲的越南知识分子、专家和企业家社群，推动在技术、创新及人工智能等领域的合作。

越南驻法国大使郑德海在仪式上致辞时评价，该协会的成立是在法越南知识分子和企业家社群实力壮大、视野开阔和奉献精神的体现。大使强调，在越南迈入“奋发崛起新时代”的背景下，知识和科技正成为发展的核心动力。

据郑德海大使介绍，该协会在成立之初就选择将人工智能作为其行动重点，这表明协会已紧跟时代潮流。在越法全面战略伙伴关系日益广泛深入发展的背景下，该协会需要定位自己为一座知识桥梁，将来自法国和欧洲的科技成就服务于解决越南的实际问题。

郑德海大使期望该协会能成为一个聚集跨领域专家的网络，支持越南企业更深地参与全球价值链，同时成为帮助在法越南年轻一代接触新技术的“孵化器”。

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越法全球互联协会领导班子亮相。图自越通社

协会主席陈辉煌表示，该协会建立在“分享”和“互联”两个核心价值观之上，旨在连接在法乃至欧洲的科学家、企业、协会及越南社群。他表示，2026年，该协会计划举办多场科学研讨会，并支持越南企业参加在法国举行的大型科技活动，如Viva Technology和France Digital Day。

该协会的亮相仪式与“人工智能在研究和商业中的应用——从愿景到实践”专题研讨会同期举行，汇集了来自各大集团、国际组织和大型研究机构的众多演讲嘉宾。（完）

越通社
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