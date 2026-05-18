实现数字经济突破的“金钥匙”

在岘港高新技术产业园区开展投资活动的许多企业均优先将科学技术应用于生产之中。图自越通社

越通社河内——在对发展空间进行合并与重组后，岘港市如今正迎来诸多新的机遇与发展空间。该市已确立目标，力争到2030年将数字经济占全市GRDP的比重提升至35%至40%，高于全国平均水平。其中，建设和发展知识分子队伍正是实现岘港市各项发展目标的“关键”任务之一。

岘港市科学技术协会联合会主席武功智。图自越通社

岘港市科学技术协会联合会主席武功智表示，在新背景下，高素质人力资源是“关键”因素，人力资源发展战略的制定必须本着强烈革新的精神，并伴随整个政治体系的高度责任意识。

岘港需要将思维从“行政人事管理”转变为“知识资本运营”。该市需要培养尖端人才，出台超常规的引才政策，聚焦于集成电路半导体设计、人工智能（AI）、生物技术、金融以及海洋经济等战略性前沿领域。

前教育部副部长裴文戛教授认为，为了吸引高科技人才，岘港市无法单纯依靠薪资或福利水平来取胜，而必须凭借生活环境质量、创新创业生态以及特有的优惠机制来赢得竞争。

岘港市需要研究设立人才基金，并建立灵活的运行机制，正如新加坡在20世纪80年代所做的那样；同时，对人才的引入应采取“流动循环”而非“硬性留人”的方式，让优秀人才能够与世界保持交流，从而不断更新知识结构。



越南信息学协会副主席阮光清博士认为，岘港市的数字经济在经济社会发展中正日益发挥着关键作用。



岘港市注重以数字化赋能政务服务现代化。图自越通社

岘港市越南祖国阵线委员会主席黎智青表示，该市始终将知识分子、科学家和专家队伍视为特别重要的资源，是政策研究与咨询、高素质人力资源培养以及推动创新创新的先锋力量。岘港市如今所取得的各项成就，都离不开科技知识分子队伍非常重要的贡献。



面对新时代的发展要求，岘港市需要新思维、新路径以及更具突破性的解决方案，以创造新增长动能、提升竞争力并实现快速且可持续的发展。因此，该市始终高度珍视并践行专家与科学家的智慧贡献，全力推进以下核心领域的发展，即推动科学技术发展与创新创业、数字化转型、培养高素质人力资源、建设生态智慧城市、完善人才引育机制、充分发挥知识分子队伍在全市发展政策咨询与社会评议中的先锋作用。（完）