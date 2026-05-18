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“越南奥黛色彩”文化节在捷克展现越南魅力

越通社驻布拉格记者报道，当地时间5月17日晚，2026年“越南奥黛色彩”文化节在萨帕商贸中心举行，吸引了旅居捷克越南人社群及众多国际朋友的关注。

“越南奥黛色彩”文化节在捷克展现越南魅力。图自越通社
“越南奥黛色彩”文化节在捷克展现越南魅力。图自越通社

越通社河内——越通社驻布拉格记者报道，当地时间5月17日晚，2026年“越南奥黛色彩”文化节在萨帕商贸中心举行，吸引了旅居捷克越南人社群及众多国际朋友的关注。

该活动通过19个精彩节目，包括奥黛表演、文艺演出、艺术展览和文化体验活动，营造了一个浓郁的越南文化空间，有助于在欧洲中心推介越南形象。

越南妇女协会捷克分会主席阮氏碧莲在开幕式上强调，奥黛不仅是传统服饰，更是民族自豪感、越南妇女优雅与美丽的象征。每一袭奥黛都承载着独特的文化故事，有助于连接社区并向国际朋友推广越南的价值。对于旅居捷克越南人社区而言，奥黛还是连接根源和民族传统的纽带。

越南驻捷克大使杨怀南高度评价越南妇女协会捷克分会在维护和弘扬民族文化特色方面所做的努力。他认为，该活动不仅传播了爱国情怀和民族自豪感，还激发了年轻一代保护和弘扬越南文化价值的责任感。

与此同时，越南人联合会捷克总会主席陈文唐表示，关于奥黛的活动日益产生深远影响，成为海外越南人社群的文化桥梁。据他介绍，今年的文化节结合了从民歌、传统舞蹈到与奥黛相关的现代节目等多种文化艺术活动，营造了浓郁的越南特色空间。

2026年“越南奥黛色彩”文化节不仅弘扬了越南妇女的美丽，还有助于加强社区团结，推广民族文化，并肯定了越南文化在异国他乡的顽强生命力。该活动给观众留下了许多深刻印象，继续在捷克和欧洲传播越南的形象。（完）

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越通社
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