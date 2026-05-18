文化

协调维护健康网络市场环境

为维护健康的网络市场环境，在越韩两国民间交流与文化合作不断深化的背景下，尊重和维护各国文化与历史价值，日益受到两国社会的高度重视。

附图。图自越通社
附图。图自越通社

越通社河内——为维护健康的网络市场环境，在越韩两国民间交流与文化合作不断深化的背景下，尊重和维护各国文化与历史价值，日益受到两国社会的高度重视。

近日，根据旅居韩国越南人社区反映的情况，越南驻韩国大使馆经核查发现，部分电子商务平台上出现了一些涉及越南形象的商品和物品，其内容不符合越南的传统风俗、历史以及国家和人民的基本形象。

接到相关信息后，越南驻韩国大使馆迅速与相关网络平台运营企业进行沟通与交涉，进一步查明情况，并建议双方协同处理。在本着善意、合作与相互尊重精神的基础上，韩国企业积极展开核查，并迅速将不适宜的商品从线上销售系统中下架。

该事件在较短时间内得到妥善处理，体现了越南驻外代表机构、旅韩越南人社区以及当地企业在数字环境中共同维护文化价值与国家形象的积极协作成效。

尤其值得肯定的是，旅韩越南人社区继续发挥作为两国关系重要桥梁的作用，主动发现并反馈问题，与相关职能部门以建设性方式协同处理，充分体现了越韩友好精神。

韩国企业，尤其是 [Coupang](https://www.coupang.com?utm_source=chatgpt.com)，因其在此次处理过程中展现出的合作态度、务实精神与责任意识，受到高度评价。这被视为跨国企业日益重视社会责任、文化因素以及尊重合作伙伴国家用户群体的一个积极案例。

在数字环境快速发展的当下，加强职能部门、平台企业与用户社区之间的协作，对于构建健康网络空间、尊重文化多样性、巩固各国人民之间的友谊与相互理解，正变得愈发重要。(完)

越通社
#健康网络市场环境 #网络市场 #越韩 #交流与文化合作 #电子商务平台 越南
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