文化

谅村——天琴声回荡在翠绿时节之地

坐落于青山脚下的宣光省河江一坊谅村，多年来一直是国内外游客熟悉的旅游目的地。许多人来到这里，只为寻找一个充满浓郁岱依族文化特色的社区旅游空间。这里，传统高脚屋依旧静静地伫立在稻田旁，天琴声在傍晚时分悠然回荡，当地居民的生活也始终保持着原有的宁静与安详。

谅村——备受国内外游客青睐的社区旅游目的地。图自越通社
谅村——备受国内外游客青睐的社区旅游目的地。图自越通社

越通社宣光省5月18日——坐落于青山脚下的宣光省河江一坊谅村，多年来一直是国内外游客熟悉的旅游目的地。许多人来到这里，只为寻找一个充满浓郁岱依族文化特色的社区旅游空间。这里，传统高脚屋依旧静静地伫立在稻田旁，天琴声在傍晚时分悠然回荡，当地居民的生活也始终保持着原有的宁静与安详。

日前，谅村社区文化旅游村被越南旅游协会评选为2025年全国接待游客数量最多的6个典范社区旅游目的地之一。此前，谅村民宿群还成为获得2025年东盟民宿奖（ASEAN Homestay Award 2025）的越南代表之一。这些荣誉表明，以保护岱依族传统文化为基础的社区旅游模式正展现出越来越强的吸引力。

谅村的特别之处，并不在于大型建筑或现代化服务，而在于当地居民在发展旅游过程中依然保留着传统生活方式。这里的高脚屋几乎都完整地保存下来，天曲和天琴声至今仍活跃在社区日常生活以及与游客交流的活动中。烤溪鱼、五色糯米饭、山野菜、本地猪肉等岱依族传统美食也依旧出现在每一顿家常饭菜里。

谅村一位民宿经营者阮文概表示，这里的旅游经营不仅仅是提供住宿服务，而是通过当地居民的日常生活讲述本土文化的故事。

他说，“外国游客非常喜欢真实感。他们喜欢住高脚屋，与当地家庭一起吃饭，听天曲，看村民下田劳作，或者在村里散步。他们真正想体验的，是岱依族最真实的生活方式。”

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国际游客在谅村与袋依族同胞体验天曲、天琴文化空间。图自越通社

来自德国的游客安娜·穆勒（Anna Muller）表示，她曾到访越南许多地方，但谅村带给她的感受非常不同。她喜欢这里，因为一切都十分真实而宁静。当地居民友善，风景优美，而且这里的文化并不是专门展示给游客看的，而是真正融入了人们的日常生活之中。

对于许多国际游客而言，谅村最吸引人的地方，正是在这片本土文化空间中感受到“慢生活”的氛围。清晨跟随村民下田劳作，夜晚围坐在火炉旁，聆听高脚屋中回荡的天琴声。这些朴素而真实的体验，反而成为最令人难忘的记忆。

不仅国际游客，许多越南国内游客也将谅村视为一处暂时远离都市喧嚣、放慢生活节奏的理想停留地。

河江一坊党委常务副书记、人民议会主席阮成龙表示，当地明确将社区旅游发展与传统文化保护及生态景观维护紧密相结合。

谅村从一个传统农业村寨，如今正逐步在高山地区社区旅游版图上确立自身地位。但最可贵的或许是，在这一发展过程中，当地居民依然保留着原有的生活节奏以及本民族的传统文化价值。（完）

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越通社
#谅村 #社区旅游 #天琴 #天曲回荡 #翠绿时节 宣光省
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