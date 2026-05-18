经济

胡志明市扩大企业对接国际资本机遇

随着胡志明市加快建设越南国际金融中心（VIFC-HCMC）以及一系列特殊机制逐步落地，越南企业对接全球资本、推动创新发展、拓展新增长空间的机会正不断扩大。

泰国SCG集团旗下的KRAFT VINA纸业有限责任公司（SCG）位于美福3工业园（胡志明市）。图自越通社
泰国SCG集团旗下的KRAFT VINA纸业有限责任公司（SCG）位于美福3工业园（胡志明市）。图自越通社

越通社胡志明市——随着胡志明市加快建设越南国际金融中心（VIFC-HCMC）以及一系列特殊机制逐步落地，越南企业对接全球资本、推动创新发展、拓展新增长空间的机会正不断扩大。

上述信息是在胡志明市企业协会（HUBA）16日举办的“越南国际金融中心——企业面临哪些机遇”企业家咖啡座谈会上公布的。

与会专家表示，在越南加快数字化转型、绿色转型并朝着未来高增长目标迈进的背景下，发展资金需求巨大。国际金融中心的建设有望提升越南吸引国际投资的能力，推动金融市场与国际标准接轨，并增强经济竞争力。

胡志明市企业协会主席阮玉和表示，胡志明市正进入新的发展阶段，需要培育新的战略增长动力。他认为，企业应积极推进科技应用、创新和数字化转型，以把握国际金融融合带来的机遇。

专家指出，越南国际金融中心将为企业，特别是中小企业，开辟更多融资渠道，同时提升其获得现代金融服务的能力。

越南国际金融中心执行机构副主席阮友勋表示，该中心将按照国际标准打造金融、科技与贸易融合发展的生态体系，试点金融科技与数字资产监管沙盒机制，并建设跨境金融交易支持与仲裁服务平台。

阮友勋认为，国际金融中心还将带动越南绿色金融、海事金融、航空金融、碳交易、资产管理以及金融科技等潜力领域的发展。

专家同时指出，将国际金融中心与物流体系及盖梅—施威港口群相关自由贸易区联动，有助于降低交易成本，促进跨境贸易，并支持企业更深层次参与全球供应链。

BIDV首席经济学家、国家财政货币政策咨询委员会成员艮文力表示，越南提出2026—2030年国内生产总值（GDP）年均增长超过10%的目标，预计每年发展资金需求约为2600亿至2800亿美元。

在此背景下，国际金融中心及相关特殊机制的建立，被视为推动体制改革、支持企业扩大投资经营、提升竞争力的重要动力。

除国际金融中心外，胡志明市目前还根据第260/2025/QH15号决议，推进自由贸易区、高科技、人工智能、数字基础设施及能源等领域的一系列优惠政策。

不过，专家也提醒，企业未来将面临更高要求，包括治理能力、国际标准、风险管理以及全球金融环境下的竞争能力等。

为把握新机制带来的机遇，企业需主动推进业务重组，加快数字化和绿色转型，推动供应链多元化，并提升治理水平，以适应全球经济可持续发展趋势。(完)

越通社
#越南 #富寿省 #帕科乡 #赫蒙族 #缺水 #清洁用水 #消防救援警察 #高山地区 #旱季 #供水工程 #民生保障 #乡村基础设施 #农业与环境部 #越通社
关注 VietnamPlus

从决议到实践

数字化转型

绿色转型

相关新闻

越南公安部副部长范世松上将在开幕式上致辞。图自越通社

在人工智能时代构建金融数字信任

5月12日，以“在人工智能（AI）时代构建金融数字信任”为主题的2026金融数字信任论坛在河内举行。该活动由数字信任联盟主办，获得公安部网络安全与高新技术犯罪防治局、国家网络安全协会等单位的专业支持，以及公安部、越南国家银行及财政部的赞助。

澳大利亚越南企业家协会（VBAA）秘书长、越澳青年企业家俱乐部主席杜嘉胜。图自越通社

建设国际金融中心——越南参与全球竞争的战略性布局

在全球资本流动格局加速重塑、各大金融中心竞争日趋激烈的背景下，一个关键问题摆在越南面前：如何避免被边缘化？当新加坡、香港（中国）等已确立国际金融中心地位，越南建设区域性金融“枢纽”已不仅是发展愿景，更是具有战略意义的必然选择。

新加坡金融管理局标志。图自互联网

新加坡应用人工智能打击金融诈骗

新加坡金融管理局（MAS）5月4日宣布，该局正与新加坡银行业、科技局和警方合作，通过应用人工智能和机器学习工具，加强金融犯罪的侦测能力。

更多

附图 图自越通社

胡志明市推动外商投资提质增效

2026年前4个月，胡志明市吸引外商直接投资（FDI）资金达近33亿美元，同比增长227.1%。其中，新批外资项目539个，注册资本总额约7.92亿美元，增资项目58个，追加资金达2.59亿美元。

乐天玛特（越南）正在分销约 900 种在越南生产的产品。图自越通社

韩国促进与越南及马来西亚的贸易合作

据东盟-韩国中心（ASEAN-Korea Centre）与韩国进口商协会（KOIMA）5月18日发布的消息，双方将联合派遣贸易促进代表团出访越南和马来西亚，旨在扩大韩国与东盟之间的经济合作。

使用无人机（drone）喷洒农药。图自越通社

加密国家—院校—企业三方联动 破解科技成果转化难题

越共中央总书记、国家主席苏林在河内国家大学建校120周年纪念典礼上强调，河内国家大学必须率先落实党的各项战略性决议，集中解决国家重大课题，特别是战略技术、核心技术、源头技术以及具有越南品牌的科技产品相关课题。

富寿省升龙第三工业园区的基础设施全面而现代化，为企业和投资者创造了有利条件。（图自越通社）

强大经济集团塑造新地位

越共中央政治局于2025年5月颁布的关于发展民营经济的第68-NQ/TW号决议提出了到2030年，越南经济中运营企业数量达到200万家，其中至少有20家大型企业参与全球价值链的目标。

资料图：消费者在超市里购物。图自越通社

挖掘零售市场潜力 助力实现两位数增长

胡志明市零售市场正呈现积极复苏信号。今年前四月，商品零售和服务业收入总额同比增长约16%，创下一年来最高增幅。这一增长势头也为该市商贸服务业今年实现两位数增长目标增添更多信心。

在太原TDT服装公司生产出口至欧盟市场的服装产品。图自越通社

越南纺织服装业迎来高技术产业的外资

随着出口额连年实现突破性增长，并朝着在2026年达成500亿美元的目标迈进，越南纺织服装业正稳居全球出口前三地位。越南已不再仅仅是廉价劳动力的目的地，而是正在成为承接全球各大经济集团高科技投资浪潮的战略首选地。

提升越南在全球供应链中的地位。图自越通社

提升越南在全球供应链中的地位

在全球贸易因数字化转型、绿色转型以及地缘政治变动而发生剧烈重塑的背景下，物流已不再是单纯的后勤保障活动，而是正在成为决定经济体竞争力的核心支柱之一。特别是随着经济日益深植于国际供应链之中，当前的要求不仅是加快货物流通速度，而需要构建起一个现代、互联且具备区域级供应链组织能力的物流生态系统。

国家需要为AI、机器人或自动化等尚无先例的技术，构建包容审慎的监管机制，让企业能够在实地部署和完善产品。图自越通社

第68号决议为民企突破提供透明机制

在越共中央政治局于2025年5月4日颁布关于发展民营经济的第68-NQ/TW号决议实施一年后，许多企业意识到，为了让民营企业实现突破，需要聚焦三个核心内容，即完善制度机制、拓宽信贷融资渠道、确保运作机制的透明度，为国家经济增长作出更深层次贡献。

LG电子的CLOi ServeBot机器人。图自LG电子

韩国力推机器人及AI企业拓展越南市场

越通社驻首尔记者报道，大韩贸易投资振兴公社（KOTRA）正积极支持韩国机器人与人工智能（AI）企业拓展越南市场。目前，越南正崛起为亚洲新的高科技制造中心。

越南驻马来西亚商务处代表吴光兴在2025年于马六甲举行的马六甲国际清真博览会上介绍越南产品。图自越通社

越南与马来西亚推动智能企业对接

越通社驻吉隆坡记者报道，5月15日晚，越南驻马来西亚商务处同科技与企业开发研究院（ISTE）、国际中小企业协会（ISSME）和越南驻马来西亚企业协会（VMBA）联合举办贸易促进论坛，为企业界搭建有效的商贸桥梁，并提升企业的跨国经营能力。

富贵特区释放海洋经济发展潜力。图自越通社

富贵特区释放海洋经济发展潜力

林同省富贵特区位于东-东南方向，距离大陆56海里处，海洋经济发展巨大潜力，特别是在旅游和海鲜捕捞领域。发挥这一优势，该地方正在大力推进海洋经济有效开发，为提高民众生活水平和改变岛县面貌作出贡献。

芹椰—头顿跨海隧道效果图。图自Vingroup

芹椰—头顿跨海隧道延长至近3.85公里

芹椰－安兴－田盛－林园投资联合体日前向胡志明市人民委员会和市财政局提交关于吸收和调整采用BT（建设-移交）模式的连接芹椰与头顿跨海通道建设项目投资主张建议报告的文件。

AABF主席兼组委会主任Francis Wong与越南驻澳大利亚大使范雄心。图自越通社

加强越南与澳大利亚在商业、投资与创新领域中的合作伙伴关系

预计将于5月18日至20日在胡志明市举行题为“2026年越南澳大利亚会晤”（Meet Australia in Vietnam 2026）会议是一项高级别的贸易与投资促进活动，澳大利亚-东盟商务论坛（AABF）承办，旨在加强越澳经济对接，重点聚焦能源、数字技术、农业及创新等领域。