胡志明市扩大企业对接国际资本机遇

越通社胡志明市——随着胡志明市加快建设越南国际金融中心（VIFC-HCMC）以及一系列特殊机制逐步落地，越南企业对接全球资本、推动创新发展、拓展新增长空间的机会正不断扩大。



上述信息是在胡志明市企业协会（HUBA）16日举办的“越南国际金融中心——企业面临哪些机遇”企业家咖啡座谈会上公布的。



与会专家表示，在越南加快数字化转型、绿色转型并朝着未来高增长目标迈进的背景下，发展资金需求巨大。国际金融中心的建设有望提升越南吸引国际投资的能力，推动金融市场与国际标准接轨，并增强经济竞争力。



胡志明市企业协会主席阮玉和表示，胡志明市正进入新的发展阶段，需要培育新的战略增长动力。他认为，企业应积极推进科技应用、创新和数字化转型，以把握国际金融融合带来的机遇。



专家指出，越南国际金融中心将为企业，特别是中小企业，开辟更多融资渠道，同时提升其获得现代金融服务的能力。



越南国际金融中心执行机构副主席阮友勋表示，该中心将按照国际标准打造金融、科技与贸易融合发展的生态体系，试点金融科技与数字资产监管沙盒机制，并建设跨境金融交易支持与仲裁服务平台。



阮友勋认为，国际金融中心还将带动越南绿色金融、海事金融、航空金融、碳交易、资产管理以及金融科技等潜力领域的发展。



专家同时指出，将国际金融中心与物流体系及盖梅—施威港口群相关自由贸易区联动，有助于降低交易成本，促进跨境贸易，并支持企业更深层次参与全球供应链。



BIDV首席经济学家、国家财政货币政策咨询委员会成员艮文力表示，越南提出2026—2030年国内生产总值（GDP）年均增长超过10%的目标，预计每年发展资金需求约为2600亿至2800亿美元。



在此背景下，国际金融中心及相关特殊机制的建立，被视为推动体制改革、支持企业扩大投资经营、提升竞争力的重要动力。



除国际金融中心外，胡志明市目前还根据第260/2025/QH15号决议，推进自由贸易区、高科技、人工智能、数字基础设施及能源等领域的一系列优惠政策。



不过，专家也提醒，企业未来将面临更高要求，包括治理能力、国际标准、风险管理以及全球金融环境下的竞争能力等。



为把握新机制带来的机遇，企业需主动推进业务重组，加快数字化和绿色转型，推动供应链多元化，并提升治理水平，以适应全球经济可持续发展趋势。(完)

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