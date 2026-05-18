在日本和比利时举行切实活动 纪念胡志明主席诞辰136周年

在日本广岛县，越南驻福冈总领事馆联合旅居日本中南部越南人协会、广岛—越南和平友好协会，共同举办以“外交思想与时代价值”为主题的纪念活动。活动内容包括图片展、胡志明主席外交事业纪录片放映，以及关于胡志明思想、道德与作风的专题座谈会。

越南驻福冈总领事郑氏梅芳在开幕式上表示，胡志明主席的一生与革命事业，是民族独立意志、和平理想与国际团结精神的崇高象征。在象征和平的广岛举办此次活动，进一步彰显了胡志明关于和平、对话与民族合作思想的时代价值。

在“胡志明——外交思想与时代价值”座谈会上，越日两国代表围绕科技、人工智能、半导体产业、数字化转型及高质量人力资源培养等领域，分享见解并探讨务实合作方向。

日本国际能源与技术发展组织主席空本诚喜：“我非常荣幸能够参加此次活动，并相信这将成为始终追求和平的越南人民与日本之间的重要桥梁。”

与此同时，在比利时首都布鲁塞尔，“胡志明空间”举行庄严肃穆的敬香仪式，纪念胡志明主席诞辰136周年。越南驻比利时大使阮文草以及众多在比利时工作、学习的越南干部、党员和留学生出席活动。

在胡志明主席灵位前，与会代表虔诚缅怀，并向这位深受越南人民敬爱的伟大领袖表达深切敬意与感恩之情。

根特大学博士研究生黎明俊：“能够在遥远的比利时敬香缅怀胡伯伯，我感到十分感动与自豪。这也让我更加深刻地意识到，作为一名海外越南党员所肩负的责任。”

越南驻比利时大使阮文草强调，学习和践行胡志明外交思想，对于正在欧洲工作和学习的越南干部、党员具有十分重要的意义。每一位海外越南人，都是传播越南友好、和平、负责任国家形象的重要桥梁。

此次在日本和比利时举行的纪念活动，不仅体现了海外越侨对胡志明主席的深厚敬爱之情，也进一步传播了越南国家与人民的良好形象，为新阶段越南与各国关系发展夯实文化与精神基础。（完）

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