越南绿色转型现状与挑战

在全球面临气候变化、生物多样性锐减和环境污染日益严峻的背景下，绿色转型不再是一种选择，而已成为包括越南在内的所有国家的迫切要求。

在全球面临气候变化、生物多样性锐减和环境污染日益严峻的背景下，绿色转型不再是一种选择，而已成为包括越南在内的所有国家的迫切要求。

在越南，多年的经济快速发展为提高人民生活水平做出了贡献，但也给自然资源和环境带来了巨大压力。各大城市的空气污染、天然森林面积减少以及资源过度开发等问题正令人担忧。

尽管越南已出台多项促进可持续发展的政策，但从"褐色经济"模式向"绿色经济"模式转型的过程仍面临不少困难，涉及财政资源、技术以及社区的认知和行动。

越南林业大学森林资源与环境管理系原副主任、副教授、博士陈玉海："这是所有社会、所有管理机构、科研人员以及农业生产单位都非常关注的问题。在农业绿色转型中，通常必须与提高森林质量和产量以及保护生物多样性相结合。而对于防护林，观点是如何最大限度地发挥其作用，以应对气候变化并减少极端天气造成的影响，将其负面影响降到最低。"

绿色转型不仅仅是环境问题，更是经济社会发展方式的全面变革。这需要整个政治体系、企业和每一位公民的参与。

河内国家大学自然科学大学环境系副教授、博士 阮克协："我认为越南土地的前景非常令人担忧。我们生活在极其极端的气候变化条件下，如暴雨、台风、大风。而我们的土地，三分之二的面积是丘陵和山地，容易造成水土流失。而平原地区的土地则未按手工艺村和工业区规划进行管理，存在污染、海水入侵等问题。我认为这是我们国家最令人担忧的问题之一。"

在环境挑战日益严峻的背景下，绿色转型是越南走向可持续发展的必由之路。尽管前方还有很多困难，但凭借决心和同步行动，更绿色的未来完全可以成为现实。"绿色转型——今日行动，明日可持续"这一信息在当前挑战面前仍然是可行的。（完）