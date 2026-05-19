越印两国不断加深防务合作

应越共中央政治局委员、政府副总理、国防部部长潘文江大将邀请，印度国防部长拉杰纳特·辛格（Rajnath Singth）于5月18日至19日对越南进行正式访问。

19日上午，在党中央总部，越共中央总书记、国家主席苏林会见了印度国防部长拉杰纳特·辛格。

苏林强调，越南高度评价印度对地区和平、稳定与发展的作用和贡献；一向视印度为最重要的合作伙伴之一，支持印度继续在地区和世界发挥更大作用；支持印度加强与本地区合作，并愿发挥桥梁作用。

拉杰纳特·辛格表示，此访是在苏林总书记、国家主席对印度进行国事访问后不久进行的，体现了印度政府落实高层协议和推动两国关系的强烈愿望和承诺。

拉杰纳特·辛格强调，越南是印度“东向行动政策”及发展与地区关系战略中最重要的合作伙伴之一。他强调，印度将继续推动两国防务合作，扩大高质量人力资源培训合作项目，并继续与印度相关部门协调配合，进一步推动两国科技合作，以及加强两国航空与海运互联互通。

*此前，潘文江大将在国防部总部主持仪式，正式欢迎印度国防部长一行。欢迎仪式后，双方举行了会谈。

潘文江大将表示，印度国防部长此次访越具有特殊意义，正值两国庆祝建立全面战略伙伴关系10周年，并恰逢越共中央总书记、国家主席苏林于5月5日至8日对印度进行国事访问，将两国关系提升为“增强型全面战略伙伴关系”。

潘文江建议双方继续协调落实所达成的各项合作内容，有效维持各级代表团互访和年度合作机制，以增强政治互信，推动双边防务合作日益深入，加强训练领域合作。潘文江希望双方推动各军兵种、国防工业、联合国维和行动、网络安全、军医、搜寻救援等领域的合作，继续在多边事物中相互支持。

拉杰纳特·辛格表示，此次正式访越恰逢纪念胡志明主席诞辰136周年，令他倍感荣幸。他表示希望今后双方继续协调，有效落实所达成的合作内容，重点是增进各级代表团互访，加强训练合作、能力建设、各军兵种合作。

会谈结束后，两国防长共同为印度政府援建的空军军官学校外语教室落成剪彩，并见证了越南信息通信大学和印度军事信息通信技术大学合作协议的交换仪式。（完）