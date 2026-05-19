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胡志明主席始终认为，国际共产主义运动和工人运动中的团结统一、社会主义兄弟国家之间的团结友好，是最根本、最重要、具有决定意义的因素，是世界社会主义事业取得胜利的重要基础。图中：1957年8月，胡志明主席访问保加利亚。图自越通社
1961年10月，在莫斯科举行的苏联共产党第二十二次代表大会期间，胡志明主席与苏联及国际代表合影。图自越通社
1957年7月18日，胡志明主席与捷克斯洛伐克利迪策村民交流。该村在第二次世界大战期间遭到严重破坏。图自越通社
值此“六一”国际儿童节之际，1969年5月31日晚在主席府，胡志明主席与首都少年儿童一同观看文艺活动。图自越通社
1969年2月28日，胡志明主席会见前来北方访问的南方英雄和模范战士。图自越通社
胡伯伯始终主动深入群众，了解人民的思想和愿望，以仁爱之心关爱之情走进人民心中。图中：1954年，胡伯伯在太原省大慈县雄山合作社看望农民。图自越通社
胡伯伯十分关爱少年儿童。尽管日理万机，胡伯伯始终关心作为国家未来一代的少年儿童。图中：1950年，胡伯伯在越北战区探访儿童营时给一名小朋友喂饭。图自越通社
1956年5月，河内市征王初中学校学生为胡志明主席祝寿。图自越通社
1954年9月19日，在富寿省临洮县希刚乡义岭山雄王国家级特别历史遗迹区井庙广场，胡志明主席在先锋大团进军解放首都前叮嘱部队官兵：“历代雄王有建国之功，我们有卫国之责。” 图自越通社
胡志明主席是越南人民军的缔造者。这支军队“为人民忘我、为人民牺牲，任何任务都完成，任何困难都越过，任何敌人都打败”。胡主席对人民武装力量和人民军队始终给予极大的关怀。图中：1966年9月25日，胡志明主席视察守卫河内首都的一支防空部队。图自越通社
1969年2月13日，胡伯伯与前来北方访问的南方少年英雄儿童合影。图自越通社
朴素、亲切、开朗、细致、周到，是胡志明主席道德品质、生活作风和个人风范中的鲜明特点。图中：1960年7月，胡伯伯在河内农林厅试用插秧机。图自越通社
纪念胡志明主席诞辰136周年：《胡志明主席——博大的爱》
怀着博大的爱，胡志明主席将自己的一生全部奉献给民族解放事业，奉献给祖国和人民的独立与自由，奉献给全世界受压迫人民的解放事业。
2026年05月19日星期二 08:15
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