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经过一个周期的桑叶喂养后，蚕开始吐丝结茧，织成一个个金黄色、光彩夺目的“家”。图自越通社
成熟待收的蚕茧外层呈金黄色，由可长达数百米的连续蚕丝缠绕而成，包裹着内部的蚕蛹。图自越通社
院落中央，一对年迈夫妻共同采收蚕茧、缫丝。图自越通社
由于抽绸工序对细致度和耐心要求极高，每位工匠每天只能抽取约70至100克蚕丝。图自越通社
南高村的绸缎织造业为地方经济发展作出积极贡献。图自越通社
南高村的绸缎织造业为地方经济发展作出积极贡献。图自越通社
一簸箕簸箕金黄色的蚕茧，正从武仙乡运往黎利绸缎织造村，开启蜕变为丝线的旅程。图自越通社
手工艺村的妇女们专注地织布。图自越通社
布料在自然阳光下晾晒，这是让绸丝更加紧实、耐用的重要工序。图自越通社
完成后的绸缎产品不仅是一件手工艺品，更是兴安省传统手工艺村努力守护文化特色的结晶。图自越通社
蚕丝的奇妙之旅：从蚕茧到丝绸
在现代生活节奏中，这一完整的传统手工工艺流程，依然被兴安省匠人们默默坚守，在岁月流转中织就传统价值。
2026年05月16日星期六 08:15
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#丝绸
#传统手工
#现代生活
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