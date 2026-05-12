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西宁省日早乡居民在在太阳尚未升起的清晨6时开始晾晒纸莎草。图自越通社
居住在后义乡的阮武锦银体验当地的传统手工艺。图自越通社
西宁省日早乡居民在在太阳尚未升起的清晨6时开始晾晒纸莎草。图自越通社
居住在西宁省后义乡的阮武锦银体验当地的传统手工艺。图自越通社
阮文居夫妇正在收割纸莎草。图自越通社
工人们在夏天烈日下晾晒米粉原料。图自越通社
工人们在夏天烈日下晾晒米粉原料。图自越通社
黄氏红娥女士将米浆舀入竹筛中摊平，随后放置在阳光下晾晒。图自越通社
西宁省居民守护日早乡村的传统生计
在西宁省日早乡（合并前：隆安省新柱县），朴实勤劳的居民仍日复一日坚守纸莎草种植和米粉制作，延续着这片乡村数百年来的生活气息。
2026年05月12日星期二 08:15
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#西宁省
#日早乡
#纸莎草
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