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伯杨内村是越南全国唯一保留与“洲土神灵庙”相结合风筝会传统的地方。这一民俗活动曾因战争一度中断，后于1987年恢复举办，并逐渐成为承载当地数代居民文化记忆的重要载体。图自 越通社播发
92岁的高龄艺人阮文陪多年来以制作“飞得最高”的风筝而闻名当地，并于2019年获授“民间艺人”称号。图自 越通社播发
承袭父辈对风筝艺术的热爱，阮文决先生目前担任伯杨内笛祠风筝俱乐部主任，持续组织交流活动，并向村中年轻一代传授风筝传统制作技艺。图自 越通社播发
制作风筝骨架时，需选用成熟坚韧的雄竹，以确保风筝在高空飞行时具备良好的耐用性与平衡性。图自 越通社播发
伯杨内村风筝以传统鼠皮纸（Giấy dó）作为风筝外衣，其材质轻薄柔韧，既有利于风筝更好地借风升空，也能在飞行过程中保持稳定。图自 越通社播发
伯杨内笛祠风筝的一大特色在于风筝“无尾”，这要求制作者必须精准计算骨架比例、弧度与升力，以保证风筝在空中保持平衡。图自 越通社播发
每一只风筝制作完成后，都会被带到田野中反复试飞，以检验其平衡性、迎风性能及风哨音色，确认达到标准后方可正式投入使用。图自 越通社播发
据阮文决介绍，制作笛祠的关键在于“辨音”能力，需要让大小不同的哨管彼此协调、相互呼应，从而形成层次丰富、悠扬起伏的声音。图自 越通社播发
在阮文决等年轻一代的接力传承下，伯杨内风筝至今仍承载着越南北部乡村文化的悠扬韵律，飞向更广阔的天空。图自 越通社播发
笛祠风筝：当竹木在匠人手中“开口歌唱”
在乌延大地上空高高飞翔的笛祠风筝背后，是河内市伯杨内村匠人们世代守护与传承的精湛手工技艺。
2026年05月18日星期一 08:15
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