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盐农们在一片洁白如雪的盐田上忙着耙盐。图自 越通社播发
盐农们在一片洁白如雪的盐田上忙着耙盐。图自 越通社播发
随着太阳高升，盐田也逐渐热闹起来，各项制盐工序有序展开。图自 越通社播发
随着太阳高升，盐田也逐渐热闹起来，各项制盐工序有序展开。图自 越通社播发
为了确保盐粒结晶品质，盐农们细致地进行盐田平整作业。图自 越通社播发
为了确保盐粒结晶品质，盐农们细致地进行盐田平整作业。图自 越通社播发
最后一车食盐运离盐田，盐农们一天的劳作随之结束。图自 越通社播发
最后一车食盐运离盐田，盐农们一天的劳作随之结束。图自 越通社播发
天刚蒙蒙亮，盐农们便已走进盐田，开始耙盐、收盐。图自 越通社播发
天刚蒙蒙亮，盐农们便已走进盐田，开始耙盐、收盐。图自 越通社播发
盐农们不断在不同盐格之间引水作业。图自 越通社播发
盐农们不断在不同盐格之间引水作业。图自 越通社播发
烈日炙烤、海风劲吹，盐农们依旧默默坚守着传统制盐技艺。图自 越通社播发
烈日炙烤、海风劲吹，盐农们依旧默默坚守着传统制盐技艺。图自 越通社播发
一辆辆装满食盐的手推车穿行于盐田之间。图自 越通社播发
一辆辆装满食盐的手推车穿行于盐田之间。图自 越通社播发
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烈日与海风中守护千年盐味

在炽烈骄阳和干热“老挝风”的侵袭下，盐田里的盐农们依旧日复一日辛勤劳作。他们坚守的不仅是一份生计，更是在守护一项正逐渐消逝的传统文化价值

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#盐民 #盐田 #传统技艺

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