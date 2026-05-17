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盐农们在一片洁白如雪的盐田上忙着耙盐。图自 越通社播发
随着太阳高升，盐田也逐渐热闹起来，各项制盐工序有序展开。图自 越通社播发
为了确保盐粒结晶品质，盐农们细致地进行盐田平整作业。图自 越通社播发
最后一车食盐运离盐田，盐农们一天的劳作随之结束。图自 越通社播发
天刚蒙蒙亮，盐农们便已走进盐田，开始耙盐、收盐。图自 越通社播发
盐农们不断在不同盐格之间引水作业。图自 越通社播发
烈日炙烤、海风劲吹，盐农们依旧默默坚守着传统制盐技艺。图自 越通社播发
一辆辆装满食盐的手推车穿行于盐田之间。图自 越通社播发
烈日与海风中守护千年盐味
在炽烈骄阳和干热“老挝风”的侵袭下，盐田里的盐农们依旧日复一日辛勤劳作。他们坚守的不仅是一份生计，更是在守护一项正逐渐消逝的传统文化价值
2026年05月17日星期日 09:00
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#盐民
#盐田
#传统技艺
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