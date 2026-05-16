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越南海洋旅游迎旺季

进入2026年5月，越南国内旅游市场正迅速转入夏季高峰期。岘港、芽庄、富国岛、下龙湾和吉婆岛等沿海地区在5月头几周游客量保持积极态势。

奇春海滩（河静省）拥有漫长的海岸线、细腻的沙滩和原始的自然风光。图自越通社
奇春海滩（河静省）拥有漫长的海岸线、细腻的沙滩和原始的自然风光。图自越通社

越通社河内 ——进入2026年5月，越南国内旅游市场正迅速转入夏季高峰期。岘港、芽庄、富国岛、下龙湾和吉婆岛等沿海地区在5月头几周游客量保持积极态势。

据旅游、住宿和运输企业，今年夏季旅游需求启动较早，5月底至6月初的服务预订量增加，主要集中在家庭客群、小团体和短途度假游客。

在燃料、运输成本和机票价格仍处于高位的背景下，许多游客优先选择距离较近、交通时间合理、陆路或短途航班便利的目的地。这也是沿海旅游中心在4·30和5·1假期后继续保持吸引力的因素之一。

在岘港，市场从夏季伊始就释放出积极信号。据岘港市文化体育旅游局统计，4月25日至5月3日，该市接待游客超过146万人次，同比增长超过35%。一系列海洋旅游季启动仪式、文化体育活动以及刺激计划正为5月及后续夏季市场产生积极效应。

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在昆岛游玩的游客。图自越通社

与此同时，北部和南部的海滨目的地也呈现积极信号。在下龙湾，周末游客量在假期后持续保持高位。而在芽庄和富国岛，旅行社表示，家庭度假套餐、短日海岛游以及休闲娱乐结合产品的需求从5月初开始逐渐增加。

VietSense Travel旅游公司总经理阮文财认为，今年夏季为国内海洋旅游开辟了积极的增长空间。除了季节性度假需求增长外，市场的优势还来自多个沿海地区日益完善的基础设施体系，包括交通连接、住宿设施及娱乐服务。

VietSense Travel首席执行官表示，如果说以前夏季主要依赖国内游客，那么现在许多海滨目的地也迎来了韩国、中国、印度和一些东南亚国家等国际市场的回归。这种复苏有助于扩大客源，为企业进入旺季增添更多发展机遇。

随着需求的增长，市场对服务质量也提出了更高要求。据企业反映，客户现在更关注交通便利性、住宿质量、餐饮服务以及附带体验活动，而不仅仅是考虑价格因素。

在住宿领域，下龙湾Paradise Suites酒店经理武氏茉表示，5月份的客房预订量持续走高，尤其是在周末。为迎接夏季旺季，企业关注优化运营方式，加强人员培训，以提高服务质量。

随着5月初市场的积极信号，海洋旅游预计将继续成为2026年夏季国内旅游的重要增长动力之一。（完）

越通社
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