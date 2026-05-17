越南多地大雨伴随龙卷风、雷电 多处损失



越通社河内——据农业与环境部堤坝管理与自然灾害防治局及越通社驻各地记者报道，截至5月17日15时30分，伴随龙卷风、雷电的大雨已造成各地多处损失。



在得乐省，大雨伴随龙卷风、雷电，造成1人受伤；27间房屋受损，其中有1间房屋倒塌、7间严重受损、13间被掀翻屋顶。



与此同时，李国乡183户民房和1所学校被淹，水深0.5米至1.5米。

高平省李国乡多处道路遭受洪水破坏。图自越通社





在广治省，雷电造成向立乡的14头牛死亡。总损失估计约1500万越盾（约合人民币3.8万元）。



在清化省玉山坊，强风伴随大浪已造成两艘渔船在河口区域断锚沉没。



据国家水文气象预报中心预报，5月18日至19日，西北地区有分散性阵雨和雷雨，局部大雨。东北地区有中雨和雷雨，局部大到特大暴雨。



中部沿海地区有零星阵雨和雷雨，傍晚和夜间有分散性阵雨和雷雨，局部大雨。中部高地和南部地区傍晚和夜间有分散性阵雨和雷雨，局部大雨。



5月19日晚至21日，北部地区有中雨和雷雨，局部大到特大暴雨。5月22日有分散性阵雨和雷雨，局部大到特大暴雨，随后降雨减弱。



各区域需防范龙卷风、雷电、冰雹和强阵风。国家民防指导委员会建议各省市密切关注预报信息，及时通知民众，并随时准备力量应对。（完）