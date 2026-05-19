越南旅游在新纪元实现突破：亟需填补“缺口”

越通社河内——越南旅游业正步入一个具备前所未有条件的新纪元。其中，越共中央、政治局、政府及政府总理的各项决议和重大方针正成为重要依托，为旅游业开辟新的发展机遇。



然而，从实际运行经验来看，行业领导及专家们仍指出了长期存在的“堵点”，这些是制约地方和企业发展的障碍。



亟需填补的“缺口”



越南文化体育与旅游部副部长胡安峰认为：“实施政治局关于将旅游业发展成为拳头经济产业的第08-NQ/TW号决议9年来，我们取得了一定成就。然而，新的背景要求更具突破性的思维。文化体育旅游部目前正抓紧制定第08-NQ/TW号决议的总结提案，从而建议政治局颁布一项新的决议，为旅游业真正成为尖刀经济产业创造坚实的法律走廊。”



在政策方面，顺化市旅游局局长陈氏怀簪建议补充针对遗产都市的特殊机制，为保护和有效开发遗产价值服务于旅游经济发展创造条件。在基础设施方面，她认为需要优先投资服务于高端旅游的重点工程，如国际机场、高速公路、旅游港口、游艇码头。越南在重点市场的旅游促进机构系统也需要扩大，以加强国家旅游品牌的推广和宣传。

从企业角度看，越南旅游股份公司董事会主席阮国旗认为，旅游业目前仍存在诸多堵点，如：各项政策力度不够且缺乏突破性，缺乏针对旅游业的投资优惠政策；交通、海港、旅游物流基础设施缺乏连接；因缺乏资源和专业的国际推广网络，宣传推广工作受限；越南旅游产品虽多样但缺乏深度；受过培训的旅游劳动力比例相比尖刀经济产业发展的要求仍较低。



宣光省文化体育与旅游厅厅长阮中秋认为，从数量增长转向提升旅游质量的定位是完全正确的。然而，他指出一个“缺口”：越南可以接待数千万国际游客，但游客消费水平不高，导致为经济带回的价值有限。这个“缺口”源于越南缺乏足够吸引力的产品，让游客自愿“掏腰包”。



销售差异化体验



肯定旅游业是具有跨行业、跨区域综合性的经济产业，行业领导、地方管理机构和企业代表认为，要在新时期发展，先决条件是必须有总体和系统的规划；聚焦深度、体验价值、独特差异化以及以文化特色为核心竞争力基础。

顺化依托传统文化遗产，开发夜间旅游产品。图自Vietnam+

即使拥有现代基础设施或特色景观，如果旅游从业者无法传递文化价值和体验，旅游业将停留在“卖风景”而非“卖体验”的阶段。因此，广宁省文化体育旅游厅副厅长阮垂燕建议，在“以文化为平台、以遗产为竞争力资源”的发展观点中，需要补充“以人为中心和动力”，其中的人既包括旅游从业者，也包括游客。（完）

《在新纪元将旅游业发展成为拳头经济产业的提案草案》正确定8组重点解决方案，包括：革新思维和提高认识；完善体制机制和政策；发展基础设施；调整市场结构和开发旅游产品；在推广宣传上实现突破，提升越南旅游品牌地位；发展旅游人力资源和旅游企业；推动科学技术应用、创新创造和数字化转型；革新管理方式，提升绿色、智慧、可持续和安全旅游目的地的质量。