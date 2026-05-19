越南旅游在新纪元实现突破：亟需填补“缺口”

越通社河内——越南旅游业正步入一个具备前所未有条件的新纪元。其中，越共中央、政治局、政府及政府总理的各项决议和重大方针正成为重要依托，为旅游业开辟新的发展机遇。
然而，从实际运行经验来看，行业领导及专家们仍指出了长期存在的“堵点”，这些是制约地方和企业发展的障碍。
亟需填补的“缺口”
越南文化体育与旅游部副部长胡安峰认为：“实施政治局关于将旅游业发展成为拳头经济产业的第08-NQ/TW号决议9年来，我们取得了一定成就。然而，新的背景要求更具突破性的思维。文化体育旅游部目前正抓紧制定第08-NQ/TW号决议的总结提案，从而建议政治局颁布一项新的决议，为旅游业真正成为尖刀经济产业创造坚实的法律走廊。”
在政策方面，顺化市旅游局局长陈氏怀簪建议补充针对遗产都市的特殊机制，为保护和有效开发遗产价值服务于旅游经济发展创造条件。在基础设施方面，她认为需要优先投资服务于高端旅游的重点工程，如国际机场、高速公路、旅游港口、游艇码头。越南在重点市场的旅游促进机构系统也需要扩大，以加强国家旅游品牌的推广和宣传。
区域联动——为越南旅游业发展注入新动力
依托胡志明市的市场优势，以及西北地区丰富独特的自然与文化资源，区域旅游合作正为越南旅游业可持续增长和国家旅游品牌提升带来新的发展动力。
从企业角度看，越南旅游股份公司董事会主席阮国旗认为，旅游业目前仍存在诸多堵点，如：各项政策力度不够且缺乏突破性，缺乏针对旅游业的投资优惠政策；交通、海港、旅游物流基础设施缺乏连接；因缺乏资源和专业的国际推广网络，宣传推广工作受限；越南旅游产品虽多样但缺乏深度；受过培训的旅游劳动力比例相比尖刀经济产业发展的要求仍较低。
宣光省文化体育与旅游厅厅长阮中秋认为，从数量增长转向提升旅游质量的定位是完全正确的。然而，他指出一个“缺口”：越南可以接待数千万国际游客，但游客消费水平不高，导致为经济带回的价值有限。这个“缺口”源于越南缺乏足够吸引力的产品，让游客自愿“掏腰包”。
销售差异化体验
肯定旅游业是具有跨行业、跨区域综合性的经济产业，行业领导、地方管理机构和企业代表认为，要在新时期发展，先决条件是必须有总体和系统的规划；聚焦深度、体验价值、独特差异化以及以文化特色为核心竞争力基础。
即使拥有现代基础设施或特色景观，如果旅游从业者无法传递文化价值和体验，旅游业将停留在“卖风景”而非“卖体验”的阶段。因此，广宁省文化体育旅游厅副厅长阮垂燕建议，在“以文化为平台、以遗产为竞争力资源”的发展观点中，需要补充“以人为中心和动力”，其中的人既包括旅游从业者，也包括游客。（完）
《在新纪元将旅游业发展成为拳头经济产业的提案草案》正确定8组重点解决方案，包括：革新思维和提高认识；完善体制机制和政策；发展基础设施；调整市场结构和开发旅游产品；在推广宣传上实现突破，提升越南旅游品牌地位；发展旅游人力资源和旅游企业；推动科学技术应用、创新创造和数字化转型；革新管理方式，提升绿色、智慧、可持续和安全旅游目的地的质量。