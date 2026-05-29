经济

越南愿与欧亚经济联盟开展合作并将其视作人工智能领域中的可靠伙伴

胡国勇强调，欧亚经济联盟与越南现有的协定为双方经济合作奠定了坚实基础。在新背景下，需要将新技术合作领域补充到人工智能研发等现有合作板块中，并巩固各研究中心与教育机构之间的合作，培养控制论和计算机科学领域的人才。

越通社河内——越通社驻哈萨克斯坦记者报道，5月28日，以“欧亚经济联盟在全球数字竞争中的地位：优先发展人工智能”为主题的欧亚经济论坛在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。越南政府副总理胡国勇出席论坛并在全体会议上发表讲话。

胡国勇在全体会议上发言时，介绍了越南在科技、创新、电子政务和数字经济等领域取得的一些杰出成就，以及越南在发展人工智能（AI）方面的路径与方法。他强调，越南将科技、创新和数字化转型视为迈向新纪元的基础、动力和战略突破口。同时，他还提出了推动落实《越南与欧亚经济联盟自由贸易协定》的大方向。

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越南政府副总理胡国勇在全体会议上发表讲话。图自越通社

胡国勇强调，欧亚经济联盟与越南现有的协定为双方经济合作奠定了坚实基础。在新背景下，需要将新技术合作领域补充到人工智能研发等现有合作板块中，并巩固各研究中心与教育机构之间的合作，培养控制论和计算机科学领域的人才。他认为，各方可以建立一个关于负责任地使用人工智能、数据保护标准和网络安全的政策交流论坛；同时强调，越南将欧亚经济联盟视为发展人工智能旅程中值得信赖的伙伴。

当天，胡国勇分别会见了欧亚经济委员会执行委员会主席巴基特詹•萨金塔耶夫、古巴国家副主席萨尔瓦多·巴尔德斯·梅萨和白俄罗斯副总理娜塔莉亚·佩特克维奇。

会见欧亚经济委员会执行委员会主席巴基特詹•萨金塔耶夫时，胡国勇强调，越南高度重视与欧亚经济联盟的合作；并建议双方对自贸协定实施10周年进行评估，提高自贸协定效果，其中包括解除对越南水产品和纺织品的贸易救济措施。巴基特詹•萨金塔耶夫认为，与越南的自贸协定是欧亚经济联盟成功合作的典范；2025年该联盟与越南的双边贸易额达到83亿美元；他强调，将推动与各成员国的沟通，以解决越南关注的问题，同时加强在数字化转型、技术领域的合作，并联合举行《越南与欧亚经济联盟自贸协定》签署10周年的纪念活动。

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越南政府副总理胡国勇会见白俄罗斯副总理娜塔莉亚·佩特克维奇。图自越通社

会见白俄罗斯副总理娜塔莉亚·佩特克维奇时，胡国勇建议白俄罗斯作为欧亚经济联盟的成员国，支持取消针对越南纺织品的贸易救济措施，为越南农水产品进入欧亚经济联盟市场创造便利条件；协调配合有效落实两国所达成的协议。娜塔莉亚·佩特克维奇强调，白俄罗斯将越南视为其在东南亚地区的战略和可靠伙伴，希望与越南发展多方面合作关系，并相信越南将成为连接白俄罗斯与该地区各国在政治、文化、经济和贸易等领域的核心枢纽。白俄罗斯副总理欢迎越南企业对白俄罗斯进行投资，并加强两国地方间的合作。白俄罗斯将积极考虑提高越南纺织品的关税门槛，同时建议越南为白俄罗斯的部分农产品和工业产品开放市场；并建议双方保障贸易平衡。

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越南政府副总理胡国勇会见古巴国家副主席萨尔瓦多·巴尔德斯·梅萨。图自越通社

会见古巴国家副主席萨尔瓦多·巴尔德斯·梅萨时，胡国勇强调，越古特殊友谊是由胡志明主席和菲德尔·卡斯特罗主席亲手缔造的无价共同财产，是国际关系中的光辉典范。他强调，越南始终铭记古巴的宝贵支持，两国需要继续并肩同行，相互支持战胜困难。古巴国家副主席高度评价越南所提供的宝贵帮助。双方一致同意有效开展水稻种植和可再生能源项目并联合举行2026年菲德尔·卡斯特罗领袖诞辰100周年各项纪念活动。（完）

越通社
#越南 #欧亚经济联盟 #人工智能 #数字化转型 #第57号决议 #数字技术
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