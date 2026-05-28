澳大利亚最大大米分销商扩大对越投资

越通社河内——5月27日，越南驻澳大利亚大使范雄心与SunRice集团主席约翰·布拉德福德（John Bradford）及传播总监安东尼·麦克法兰（Anthony McFarlane）举行工作会谈。SunRice是澳大利亚最大的大米生产和分销集团。



据越通社驻澳大利亚记者报道，会谈中，约翰·布拉德福德表示，越南目前已成为该集团最重要的国际大米供应来源之一，尤其是面向高端市场的高品质大米。因此，SunRice计划将其位于同塔省的大米加工厂产能提升至每年12万吨。



此外，SunRice与澳大利亚国际农业研究中心（ACIAR）还公布了“加强湄公河三角洲小农户适应气候变化的优质稻米价值链”合作项目的下一阶段。该项目总价值100万澳元（约合65万美元），由双方共同出资，重点围绕越南政府“至2030年发展100万公顷优质低碳的水稻种植区，促进九龙江三角洲可持续发展”计划的相关目标展开。



SunRice与ACIAR还将继续合作，推动设于同塔省大米加工厂的卓越中心发展，为稻农及农业专业学生开展研究和学习创造便利条件。



SunRice也是KOTO基金会的赞助商，该基金会是越南首家专门从事餐厅酒店职业培训的社会企业。SunRice签署成为KOTO基金会赞助商的协议，源于其希望为越南社区做出贡献的愿望。



范雄心大使在会上向SunRice集团主席介绍了越南当前优先吸引高质量外国直接投资（FDI）的政策方向，同时高度评价SunRice集团领导层参加近日在越南成功举办的“2026年遇见澳大利亚”活动，并强调，这是迄今澳大利亚在越南举办规模最大的经贸与投资促进活动，有望为双方经济合作注入重要动力。



范雄心大使鼓励SunRice继续加强与越南各地方和企业的合作，支持两国代表团互访及经贸交流活动，继续成为澳大利亚企业中推动对越高质量贸易与投资合作的先行者之一。（完）

越通社