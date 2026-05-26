越南与老挝促进贸易与运输对接

越通社河内——越通社驻老挝记者报道，5月26日，2026年越老物流企业论坛在老挝工贸部驻地举行，旨在讨论、分享经验，并促进越南与老挝之间的贸易、投资及物流服务的对接。



老挝工贸部外贸司司长金萨东·佩达晃（Kingsadone Phetdaoheuang）与越南工贸部进出口局副局长陈青海共同主持该论坛。两国各家管理机关、协会、组织等代表和从事物流、多式联运、仓储、进出口及跨境电商等领域的数百家企业代表出席。



金萨东·佩达晃致开幕词时强调，2026年越老物流企业论坛将有助于实现双方合作协议具体化，同时表示，老挝政府正努力实施将老挝从一个内陆国家转变为湄公河次区域和东盟互联互通中心的战略，为工业、农业以及跨境贸易开辟新的发展空间。



老挝希望越南分享经验，促进仓储基础设施的联通，以破解运输成本的瓶颈，并通过河静省永昂港群开辟通往海洋的门户。



2026年越老物流企业论坛现场。图自越通社

陈青海认为，在全球贸易正朝着数字化、绿色化以及增强供应链韧性方向转变的背景下，越老物流合作需要继续朝着更加现代、同步和可持续的方向得到推进。双方需在发展物流基础设施与多式联运，促进物流、海关和口岸管理领域的数字化转型，提高物流企业的能力，为两国企业的投资、进出口活动和对接营造更加便利的环境等方面加强配合。



越南代表强调，越老之间的物流合作潜力依然巨大。如果能够实现高效对接，越老两个经济体将在区域供应链发展中形成强有力的互补，不仅能满足两国间货物运输与流通的需求，还能吸引来自第三国的货物来源，为两国企业的物流活动带来更高的附加值。



在论坛上，越南与老挝代表分别介绍两国有关贸易、运输和物流服务的发展战略以及存在的不足之处。



2026年越老物流企业论坛有望为两国经贸合作开启新篇章。两国各职能部门所达成的共识，加之企业界主动创新的精神是越老物流服务业实现突破性变化的坚实基础。两国疏通跨境物流不仅能提高两个经济体的竞争力，还是助力实现两国2026年双边贸易额超40亿美元并到2030年达100亿美元目标的战略杠杆，为培育两党、两国以及两国人民之间伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系万古长青做出贡献。（完）