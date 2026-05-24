经济

国有企业股份制改革：提升质量，吸引外资

在越南证券市场发展初期，国有企业股份制改革主要与扩大市场规模、增加上市企业数量以及为国内投资资金创造更多“商品”相关。然而，随着越南证券市场进入新发展阶段，股份制改革也被赋予新的内涵，不仅是增加上市企业数量，更重要的是提升企业质量，以吸引大规模资金，特别是国外资金。

客户在保越证券公司总部进行交易。图自越通社
客户在保越证券公司总部进行交易。图自越通社

越通社河内 ——在越南证券市场发展初期，国有企业股份制改革主要与扩大市场规模、增加上市企业数量以及为国内投资资金创造更多“商品”相关。然而，随着越南证券市场进入新发展阶段，股份制改革也被赋予新的内涵，不仅是增加上市企业数量，更重要的是提升企业质量，以吸引大规模资金，特别是国外资金。

越南国家证券委员会主席武氏真芳表示，在越南迈向快速、可持续增长并提高发展质量的背景下，证券市场正日益成为经济中长期融资的重要渠道。证券市场不仅承担融资功能，还能够推动企业经营透明化、提升公司治理水平，并增强国家竞争力。

越共中央政治局关于发展国有经济的第79号决议提出，要建设按照市场机制高效运作、具备地区和国际竞争力、实行现代化、公开透明治理的国有企业。

在此背景下，推动股份制改革、国有资本退出并与上市及证券交易登记相结合，不仅是法律要求，更是提升企业治理质量、拓宽社会资本获取渠道以及提高企业价值的重要举措。

武氏真芳指出，在银行信贷增长面临压力、风险控制要求不断提高的背景下，证券市场作为经济中长期融资渠道的重要作用愈发凸显。对于大型国有集团和总公司而言，这也是优化资本结构、提升财务能力、有效动员社会资源用于发展投资的重要机遇。

尤其是对于规模大、品牌强、经营基础稳定的国有企业，证券市场是提升企业国际化形象与价值的重要平台。

然而，专家认为，当前市场关注的重点已不再是“有更多企业上市”，而是需要更多具备规模、流动性和开放度的企业，以承接国际资本流入。

武氏真芳表示，富时罗素将越南证券市场升级为“次级新兴市场”，为吸引大规模国际资本，特别是长期投资基金和全球被动型基金，带来了重要机遇。但要抓住这一机遇，市场仍需继续提升企业治理质量、增强透明度，并扩大自由流通股规模，以满足国际机构投资者的要求。

从国有企业管理角度看，越南财政部国有企业发展局副局长阮秋水表示，国有企业目前仍在能源、基础设施、电信和物流等战略领域发挥主导作用。但与此同时，该领域仍面临诸多挑战。

根据2026至2030年阶段的发展方向，财政部正研究建立新的企业分类机制，明确国家需要控股的领域以及可以降低持股比例的领域，从而为私营部门和战略投资者创造更大参与空间。

另外，新的法律框架也被期待能够解决股份制改革中的一些瓶颈问题。越南董事会成员协会主席河秋清表示，新规正朝着更加明确区分国家资本所有者代表与企业经营管理职能的方向推进，有助于企业按照市场信号运作，并提升对投资者的吸引力。

目前，国有企业依然具备规模大、资产基础雄厚、处于关键行业等优势。但在股份制改革过程中，企业估值机制和法律风险治理仍需进一步朝着更加透明和市场化方向完善。

在越南致力于提高增长质量并进一步吸引国际资本的背景下，国有企业股份制改革已不仅是国有经济重组的问题，更直接关系到证券市场“商品”质量的提升、企业治理水平的改善，以及越南资本市场承接全球投资资金能力的增强。（完）

越通社
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