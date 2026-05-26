经济

2026-2035年阶段配套工业发展计划获批

越南政府常务副总理范家足刚签署第929/QĐ-TTg号决定，批准2026-2035年阶段配套工业发展计划。

附图 图自越通社
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越通社河内——越南政府常务副总理范家足刚签署第929/QĐ-TTg号决定，批准2026-2035年阶段配套工业发展计划。

根据该决定，配套工业被确定为推动国家工业朝着可持续、自主和现代化方向发展的基础产业。发展这一领域旨在形成能够参与全球价值链的产品体系，减少对进口原材料、零部件、配件和生产设备的依赖，为实现“两位数”增长目标作出贡献。

该计划设定了推动配套工业深入发展、逐步掌握重要原材料、零部件和配件生产技术，同时加强国内企业与外资企业之间的联系，形成参与全球价值链的产品的目标。

值得注意的是，政府拟重点发展服务于智能电子、能源设备、铁路、汽车、机械与自动化、高科技工业以及绿色经济导向下的纺织服装和制鞋业等领域的配套工业。

目标是到2030年，一些重点工业行业的平均本土化率达到40-45%，工业竞争力指数进入东盟前三位国家行列。

该计划也强调了将配套工业发展与技术创新、数字化转型以及在生产中应用自动化、高科技相结合的要求。各项发展活动必须满足环境、能源和可持续发展标准，遵循中央政治局关于推动科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议的定向。

此外，国家将按供应链支持配套工业企业，推动提升技术、治理、质量和产品开发能力，从而形成核心企业体系，支持本土企业成为国内和国际集团的一级、二级供应商。（完）

越通社
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