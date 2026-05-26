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佛诞文化周于2026年5月24日至31日举行

佛诞文化周于丙午年四月初八至十五日举行（即2026年5月24日至31日）；正式庆典于丙午年四月十五日（即2026年5月31日）举行。举办佛历2570年佛诞大典，不仅是一项年度宗教活动，也是弘扬民族团结精神、传播佛教和平、慈悲与智慧理念的重要契机，使其融入现代社会生活之中。

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越通社
#佛诞文化周 #佛诞大典 #民族团结
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