佛诞文化周于2026年5月24日至31日举行

题为“为人的品质而团结与包容：致力于世界和平与可持续发展的佛教慧觉”的2025年联合国卫塞节从5月6日至8日在胡志明市举行，吸引来自85个国家和地区的1300多名国际代表和1400多名国内代表参加。这是越南第四次主办这一重要活动，也是首次在胡志明市举办的。