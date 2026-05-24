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到2030年，确保公民和企业能够获得便捷、快速、安全的数字服务

《2026-2030年人口数据、身份识别和电子认证发展计划（展望至2035年）（简称第6号计划）》的总体目标是促进人口数据、身份识别和电子认证在各领域的强有力、全面和广泛​​发展和应用，以推动国家数字化转型，并有效服务于数字政府、数字经济和数字社会三大支柱。到2030年，该计划的核心平台和工具将全部建成，确保公民和企业能够便捷、快速、安全地使用数字服务，不受行政区划限制，无需依赖纸质文件和繁琐的行政程序。

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越通社
#数字服务 #身份识别 #人口数据 #数字经济 #数字政府 #数字化转型
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