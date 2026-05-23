河内力争到2035年建成一座绿色、智慧、现代化的城市

根据近期批准的第2512/QD-UBND号决定，《首都河内百年远景总体规划》分为四个发展阶段，分别至2035年、2045年、2065年和2085年。该规划的主要目标之一是将河内建设成为一座绿色、智慧、现代化的城市，一个在亚太地区占据重要地位的创新、金融、教育、医疗和研发中心。