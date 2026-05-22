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超过95%的民众和企业对国防部线上公共服务表示满意

5月22日，越南国防部召开2026年推进信息提供、线上公共服务、档案及行政审批结果数字化工作会议。越共中央委员、国防部副部长阮文贤上将主持会议。

会议现场。图自bienphong.com.vn
会议现场。图自bienphong.com.vn

越通社河内——5月22日，越南国防部召开2026年推进信息提供、线上公共服务、档案及行政审批结果数字化工作会议。越共中央委员、国防部副部长阮文贤上将主持会议。

阮文贤在会议上发表讲话时要求各机关、单位继续加大宣传力度，提高干部、员工对开展线上公共服务和行政审批档案数字化的认识；同时向每个集体和个人下达具体指标，并与任务完成情况评估相挂钩。

阮文贤要求对符合条件的行政审批手续加快推行线上公共服务，特别是在兵役、空域管理、政策及边境管理等影响较大的领域。对于新实行部分在线办理的手续，各单位需继续核查、完善条件，以实现全流程在线办理。

国防部办公厅受命主持核查、完善行政审批处理信息系统的基础设施结构和功能，确保与政府、各部委及地方的系统同步。

近期，国防部按照中央和政府的数字化转型及行政改革方向，不断升级行政审批处理信息系统，满足以用户为中心、数据重复使用及无地域界限行政审批的要求。

根据政府的评估，国防部在行政审批和在线公共服务实施方面始终处于领先地位。2023年和2024年，国防部在21个部委中排名第二；2025年在15个单位中排名第五。关于部级行政审批处理信息系统的质量，国防部在2023年和2024年排名第一，2025年排名第二。

目前，国防部管理186项行政审批手续，其中已实现线上办理105项，包括73项全流程手续和32项部分流程手续。国防部已接收并在线处理了超过262800份档案；民众和企业的满意度达到95%以上，按期和提前办结率达到99%。（完）

越通社
#民众 #企业 #国防部 #线上公共服务 越南
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越南—新纪元

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