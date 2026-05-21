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越南参加斯洛伐克国际国防与安全技术展览会

应斯洛伐克国防部的邀请，由越共中央委员、中央军委常委、国防部副部长范怀南上将率领的越南国防部代表团对斯洛伐克进行工作访问，出席在斯洛伐克首都布拉迪斯拉发举行的布拉迪斯拉发国际国防技术展览会（IDEB 2026）。

范怀南上将与斯洛伐克总理罗伯特·菲佐（Robert Fico）以及各国代表共同出席了展览会的剪彩仪式。图自越南驻斯洛伐克大使馆
范怀南上将与斯洛伐克总理罗伯特·菲佐（Robert Fico）以及各国代表共同出席了展览会的剪彩仪式。图自越南驻斯洛伐克大使馆

越通社河内——应斯洛伐克国防部的邀请，由越共中央委员、中央军委常委、国防部副部长范怀南上将率领的越南国防部代表团对斯洛伐克进行工作访问，出席在斯洛伐克首都布拉迪斯拉发举行的布拉迪斯拉发国际国防技术展览会（IDEB 2026）。

越南通讯社驻欧洲记者报道，斯洛伐克总理罗伯特·菲佐（Robert Fico）、副总理兼国防部长罗伯特·卡利尼亚克（Robert Kaliňák）以及斯洛伐克政府、国会的多位成员，以及来自捷克、阿塞拜疆、乌兹别克斯坦、北马其顿、摩尔多瓦等国的国际代表团出席了此次活动。

展览汇聚了来自17个国家的150多家单位，展出了250多件现代国防与安全设备。除了斯洛伐克的代表性武器装备，如新一代ShKH EVA M3 6×6自行火炮、SAM120自行迫击炮系统和CPV II机动指挥车外，展览还介绍了多国先进的军事技术，包括以色列的Barak MX防空系统、芬兰的AMV Patria装甲车、英国的BAE轻型坦克、意大利的Leonardo DRS M-MEP反无人机防御系统以及土耳其的CFL-120 Karpat装甲车。

开幕式期间，范怀南上将与斯洛伐克总理罗伯特·菲佐（Robert Fico）以及各国代表共同出席了展览会的剪彩仪式。（完）

越通社
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