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胡志明与菲德尔·卡斯特罗外交遗产开拓越古新合作方向

5月20日上午，越共中央宣教与民运部副部长陈青林在河内与由古巴菲德尔·卡斯特罗·鲁斯中心主任雷内·冈萨雷斯·巴里奥斯（Rene Gonzalez Barrios）博士率领的该代表团举行工作会谈。

越共中央宣教与民运部副部长陈青林和古巴菲德尔·卡斯特罗·鲁斯中心主任雷内·冈萨雷斯·巴里奥斯。图自越通社
越共中央宣教与民运部副部长陈青林和古巴菲德尔·卡斯特罗·鲁斯中心主任雷内·冈萨雷斯·巴里奥斯。图自越通社

越通社河内——5月20日上午，越共中央宣教与民运部副部长陈青林在河内与由古巴菲德尔·卡斯特罗·鲁斯中心主任雷内·冈萨雷斯·巴里奥斯（Rene Gonzalez Barrios）博士率领的该代表团举行工作会谈。

会谈中，陈青林表示，在两国持续巩固特殊团结关系、加强思想理论工作经验交流的背景下，菲德尔·卡斯特罗·鲁斯中心代表团此次访越意义深远，有助于推动对越南人民的伟大朋友和同志——古巴总司令菲德尔·卡斯特罗生平、事业与革命遗产的研究与宣传。

陈青林在会上阐述了胡志明主席的思想、道德与作风所蕴含的核心价值。他强调，胡志明思想是越南党和革命事业的理论灯塔与实践指南，指引越南全党全民不断从胜利走向新的胜利，并为世界各民族争取和平、民族独立、民主和社会进步的正义事业作出了重要贡献。

如今，胡志明主席的道德与作风价值已深深植根于越南政治生活，内化为党的政治领导力、执政执行力、自我革新能力以及服务人民的实际能力；同时成为广大干部、党员和人民群众的行为规范，凝聚为国家在新时期的发展动力和重要软实力。

雷内·冈萨雷斯·巴里奥斯表示，古巴菲德尔·卡斯特罗·鲁斯中心代表团此次访问的目的在于了解越南共产党在发扬胡志明思想、道德与作风价值方面的实践经验，将全部相关资料数字化；并希望在出版、组织在线展览等领域开辟新的合作途径，并在展示反映两国特殊关系的资料和图片方面互相支持。（完）

越通社
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