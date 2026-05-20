经济

推动越韩供应链对接

越韩两国在推动电子、半导体、食品工业等优势产业的供应链对接方面的潜力很大。

越南驻韩国大使武湖发言。图自越通社
越南驻韩国大使武湖发言。图自越通社

越通社河内——越韩两国在推动电子、半导体、食品工业等优势产业的供应链对接方面的潜力很大。这是各位专家在由胡志明市贸易投资促进中心与东盟-韩国中心及越南驻韩国大使馆商务处于5月20日下午在胡志明市联合举办的“2026年胡志明市 - 韩国投资合作与企业对接论坛”上所分享的内容。

胡志明市贸易投资促进中心副主任高氏菲云表示，30多年来，越韩关系正从传统生产合作强劲转向掌握未来技术领域，如半导体、人工智能、数字金融、可再生能源和全球供应链等。2025年，胡志明市经济增长8.03%，2026年第一季度地区生产总值继续增长8.27%，创多年来新高。该市目前已吸引来自152个国家和地区的20813个外资项目，注册资金总额超过1420亿美元。其中，韩国在项目数量上排名第二，有3349个项目，集中在加工制造、技术、贸易、服务和物流等领域。

在新阶段，胡志明市呼吁韩国企业优先投资于四大重点领域，包括：国际金融中心发展、 AI和半导体生态系统发展、创业生态和风险投资基金、智慧城市和绿色增长。为满足新的增长目标，该市企业需要扩大与韩国伙伴的对接，以更深入地参与供应链，推动技术转让、数字化转型和绿色生产发展。

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两国企业交流。图自越通社

韩国驻胡志明市总领事郑正泰表示，两国领导人正朝着到2030年将双边贸易额提升至1500亿美元的目标迈进。越韩合作也正从以出口为中心的模式转向通过价值链对接实现更平衡、可持续的方向发展。越南不仅是生产基地，而且正崛起为全球供应链中的重要伙伴。因此，论坛有望为两国企业创造更多实质性的商业联系和长期合作机会。

东盟-韩国中心秘书长金在信（Kim Jae Shin）认为，越韩合作关系正进入强劲发展阶段。越南目前是韩国在东盟最大的进出口伙伴，同时日益肯定其作为地区新生产中心的角色。贸易促进对接活动将有助于使合作潜力化为实绩，同时为越南商品更深度进入韩国市场扩大机会。

韩国进口商协会副主席金大洋（Dae-young Kim）评价称，越南在电子、信息技术、纺织服装、农业、水产品和食品工业等领域具有较强的竞争力。目前越南已成为韩国第三大贸易伙伴。越南企业需要加强参与在韩国举办的贸易促进活动，如韩国进口博览会，以更新市场需求、进口标准以及国际消费趋势，从而更有效地扩大出口市场。（完）

此展参观者。图自越通社

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越通社
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