经济

比利时及欧洲企业关注扩大对越投资与贸易合作

在全球供应链加速重组、绿色转型和数字化转型深入推进背景下，比利时及欧洲企业界正日益关注扩大与越南的投资和贸易合作。这是在5月19日于比利时布鲁塞尔举行的越南投资贸易促进研讨会上释放出的重要信息。

越南驻比利时及欧盟商务参赞陈玉军 图自越通社
越南驻比利时及欧盟商务参赞陈玉军 图自越通社

越通社河内——在全球供应链加速重组、绿色转型和数字化转型深入推进背景下，比利时及欧洲企业界正日益关注扩大与越南的投资和贸易合作。这是在5月19日于比利时布鲁塞尔举行的越南投资贸易促进研讨会上释放出的重要信息。

本次活动由越南驻比利时及欧盟商务处联合比越联盟（BVA）以及旅比利时、卢森堡和荷兰越南企业协会（VBAB）共同举办，吸引了来自越南、比利时及多个欧洲国家的企业代表参加。

越南驻比利时及欧盟商务参赞陈玉军在接受越通社驻布鲁塞尔记者采访时表示，旅居比荷卢地区的越南企业界对了解越南政策、投资环境以及经济发展方向有着较大需求。他认为，加强海外越南企业协会与贸易促进机构之间的联系，将有助于搭建桥梁，推动比利时和欧洲企业更深入了解越南市场。

陈玉军表示，未来一段时间，越南驻比利时及欧盟商务处将与企业组织配合开展一系列大型投资贸易促进活动，吸引欧洲企业赴越南考察合作机会。其中包括由越南工贸部于今年9月举办的“Vietnam International Sourcing”国际采购对接活动，以加强国际商品供应链合作；组织海外越南企业代表团参加10月和11月在越南举行的绿色经济活动；以及越南首次参加将于10月在布鲁塞尔举行的“欧洲氢能周”活动。

他说，这些活动均属于“Vietnamese Roadshow”系列推广计划，旨在展示一个充满活力、不断创新并深度融入全球经济的越南形象。

在谈及越欧经济合作前景时，陈玉军表示，《越欧自由贸易协定》（EVFTA）实施近7年来，已为双方企业带来巨大便利，大部分关税税目已降至零。他相信，越南与比利时乃至整个欧盟之间的贸易与投资关系将在绿色经济、能源转型、高科技和数字化转型等领域继续保持积极增长势头。

不过，他同时指出，欧洲市场对产品质量、环保和可持续发展的要求正日益严格。欧盟实施碳边境调节机制（CBAM）以及加强进口商品质量监管的新规，将直接影响企业竞争力。因此，越南企业需主动适应绿色转型、数字化转型以及供应链透明化等新要求。

在研讨会期间，Forward Global公司代表 Julie Mochamps 表示，凭借创新能力和新兴科技产业的快速发展，越南正成为极具潜力的投资目的地。在许多欧洲企业希望实现供应链多元化的背景下，越南正受到国际企业界广泛关注。

她表示，企业尤其关注与越南在半导体和高科技等战略领域的合作前景，同时高度评价越南通过19项自由贸易协定建立起的国际经济一体化成果，以及不断开放的投资环境。

与此同时，Multipower公司代表 Niels Veruveen 认为，越南正崛起为制造业和供应链领域的重要潜力市场。他指出，过去许多欧洲企业主要在中国寻找供应商，而如今越南及东南亚地区正逐渐成为全球供应链多元化趋势中的战略选择。

Veruveen 表示，本次研讨会的重要价值之一，在于帮助欧洲企业更深入了解越南营商环境及企业文化，从而为未来合作与投资做好准备。

与会代表普遍认为，比利时及欧洲企业界对越南市场的关注度正在不断提升。依托EVFTA、可持续发展战略以及深度国际融入，越南未来有望进一步加强与比利时及欧盟的经济合作关系。(完)

越通社
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