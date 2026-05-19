胡志明市愿成越澳合作枢纽 澳大利亚确认越南为最具活力经济伙伴之一

越通社胡志明市——5月19日，越南外交部与胡志明市人民委员会、Becamex集团及澳大利亚—东盟商界理事会在胡志明市联合举办“与澳大利亚相约”活动。越共中央委员、外交部党委常务副书记、外交部副部长阮孟强出席并在活动开幕式上发表讲话。



阮孟强强调，在两国关系于2024年3月提升为全面战略伙伴关系，以及越南正步入新发展阶段、目标是到2045年成为高收入发达国家的背景下，越南与澳大利亚正面临扩大合作的诸多重大机遇。



阮孟强提出了一系列加强两国在数字技术、食品加工、可再生能源、物流、战略矿产及服务于绿色转型、教育培训等领域合作的建议，其中包括澳大利亚企业扩大在越南的长期合作与投资，成为绿色转型、数字化转型、打造创业与创新生态系统、研发及高素质人力资源培训等领域的战略伙伴。

与会代表合影。越南外交部供图

越共中央委员、胡志明市人民委员会常务副主席阮禄河强调，越南与澳大利亚之间的合作空间依然巨大，特别是在数字化转型、创新、清洁能源、物流、教育培训及高素质人力资源开发等领域。当前重要的是两国需迅速将合作潜力转化为具体项目，将意愿转化为实质、高效且可持续的合作机制。



胡志明市拥有广阔的市场、活跃的营商环境及强大的区域连接能力，为与澳大利亚各地及企业合作创造了诸多潜力。特别是在合并后，作为大型都市、地区的经济—金融—物流中心，胡志明市愿成为连接澳大利亚与越南南部地区及其他地方的重要枢纽。阮禄河确认，胡志明市承诺将继续改善投资营商环境，提升为民众及企业服务的质量，推进数字化转型，同时加强与国际伙伴的对话与合作。



澳大利亚驻越南大使吉莉安·伯德高度评价越南令人印象深刻的经济成就及越南属于亚洲增长最快行列的增速；确认澳大利亚将越南视为本地区最具活力与潜力的经济伙伴之一；强调将通过《到2040年东南亚经济战略》、各项投资支持机制、企业对接以及促进创新的倡议来推动实质性的经济合作。澳大利亚重申愿在越南新发展阶段继续并肩合作，共建一个更加繁荣、可持续和紧密相连的未来。



澳大利亚企业高度评价其在越南的合作潜力，高度评价越南的革新政策、制度改革举措以及对基础设施和人力资源的投入，认为这些正在营造稳定、有利的营商环境，是企业放心进行长期投资的基础。澳大利亚企业表示高度关注金融领域的合作，特别是绿色金融、清洁能源、能源转型、适应气候变化的绿色转型，以及高素质人力资源培训等领域。（完）

加强越南与澳大利亚在商业、投资与创新领域中的合作伙伴关系 预计将于5月18日至20日在胡志明市举行题为“2026年越南澳大利亚会晤”（Meet Australia in Vietnam 2026）会议是一项高级别的贸易与投资促进活动，澳大利亚-东盟商务论坛（AABF）承办，旨在加强越澳经济对接，重点聚焦能源、数字技术、农业及创新等领域。