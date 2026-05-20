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扩大文化交流合作，推动越中旅游发展

5月19日，河内中国文化中心在河内举办了5·19中国旅游日交流分享活动。此次活动为两国旅游企业介绍各自国家特色文化、丰富旅游资源提供了契机，同时，加强两国文旅企业之间的合作与对接，进一步促进双向游客往来。

河内中国文化中心举办5·19中国旅游日交流分享活动。图自越通社
河内中国文化中心举办5·19中国旅游日交流分享活动。图自越通社

越通社河内——5月19日，河内中国文化中心在河内举办了5·19中国旅游日交流分享活动。此次活动为两国旅游企业介绍各自国家特色文化、丰富旅游资源提供了契机，同时，加强两国文旅企业之间的合作与对接，进一步促进双向游客往来。

2026年中国旅游日活动以“乐享品质旅游，共赴美好山河”为主题，强调高质量文化旅游产品在满足人民精神文化生活需求中的作用，同时强调，旅游是传播文明、交流文化、增进友谊、迈向更美好未来的重要桥梁。

河内中国文化中心主任张德山表示，在越中两国高层领导的战略引领下，2026-2027年被确定为“越中旅游合作年”。这是两国文化、旅游合作史上具有特别重要意义的一个里程碑，为加强旅游交流、增进两国人民友谊注入强劲动力，这也标志着越中旅游合作进入更加深化、务实、互利的发展阶段。

张德山补充说，5月19日也是胡志明主席诞辰纪念日。胡志明主席在中国进行革命活动期间，曾到访广州、桂林、柳州、重庆、昆明、南宁、延安、香港等地方。中方正在继续串联相关历史遗址景点，打造“追寻胡志明主席足迹之旅”专题旅游产品，同时提高服务质量，以迎接越南游客前来参观、了解历史。

据越南国家旅游局的统计数据显示，在2011—2020年及2024—2025年期间，特别是在2025年，中国一直是越南最大的旅游客源市场之一，越南接待中国游客人数超过528万人次，约占国际游客总量的25%。2026年前4个月，赴越旅游的国际游客达880万人次，其中，中国大陆游客达185万人次。反过来，越南也是中国五大游客来源市场之一。

2026-2027年是越中加强旅游和文化交流的阶段，是各地方、旅游企业、旅行社和投资者共同打造高质量联动旅游产品、推动铁路旅游、边境旅游、文化旅游和青年旅游的巨大机遇。（完）

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