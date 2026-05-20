美国参议院批准新任驻越南大使

越通社河内——越通社驻华盛顿记者报道，美国参议院当地时间5月18日下午批准詹妮弗·威克斯·麦克纳马拉（Jennifer Wicks McNamara）出任美国驻越南特命全权大使。



美国参议院官方网站称， 5月18日，美国国会参议院以46票赞成、43票反对的结果，确认了美国总统特朗普提名的49名美国官员人选，其中包括美国驻越南大使一职。



詹妮弗·威克斯·麦克纳马拉由唐纳德·特朗普总统提名为美国驻越南大使，接替今年早些时候任期结束的马可·纳珀（Marc E. Knapper）。麦克纳马拉现任白宫总统人事办公室主任，自2012年起担任此职，曾为四位美国总统服务。凭借在联邦政府超过30年的工作经验，她被评价为一名专业的公务员，深入了解行政管理、立法及外交政策。



在美国外交部的职业生涯中，麦克纳马拉曾担任多个重要职务，包括负责对外援助资源的办公室主任、分管管理事务的副部长的立法与公共事务高级顾问，以及负责行政事务的助理国务卿的特别助理。（完）



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