☕️越通社新闻下午茶（2026.5.19）

越共中央委员会、国家主席、国会、政府代表团前往胡志明主席陵敬献花圈并入陵瞻仰胡志明主席遗容。图自越通社

越通社河内——值此胡志明主席诞辰136周年之际，5月19日上午，越共中央委员会、国家主席、国会、政府代表团前往胡志明主席陵敬献花圈并入陵瞻仰胡志明主席遗容，在北山路英雄烈士纪念碑进香缅怀英烈。 全文



·值此伟大的胡志明主席诞辰136周年之际，5月19日上午，河内市委举行仪式，向在河内市委工作的34名高龄党员颁发80年、75年、70年党龄徽章。越共中央总书记、国家主席苏林出席并发表讲话。 全文



·5月19日下午，越南国会常务委员会在国会大厦举行仪式，向越共中央委员、国会副主席阮尹英授予一等劳动勋章。国会主席陈青敏出席仪式。



·5月19日，越南公安部长梁三光大将在河内会见了正对越南进行正式访问的克罗地亚外交和欧洲事务部长戈登•格利奇•拉德曼。 全文



·越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江5月19日在河内会见了克罗地亚外交和欧洲事务部长戈登•格利奇•拉德曼。 全文

谅山省新清边防部队录入出入境旅客信息数据。图自越通社

·应越共中央政治局委员、政府副总理、国防部部长潘文江大将邀请，印度国防部长拉杰纳特·辛格（Rajnath Singth）于5月18日至19日对越南进行正式访问。5月19日上午，潘文江大将在国防部总部主持仪式，正式欢迎印度国防部长一行。欢迎仪式后，双方举行了会谈。 全文



·韩国LG新能源公司（LG Energy Solution）19日宣布，已与本田（Honda）及河内市人民委员会签署谅解备忘录（MOU），合作建设电动摩托车公共换电站系统。



·经过4天激烈角逐，2026年亚洲铁人三项杯—三祝站暨全国铁人三项俱乐部锦标赛日前在宁平省三祝国家旅游区圆满落幕，为推动专业铁人三项运动发展以及提升越南铁人三项在地区和国际体坛的地位作出积极贡献。 全文

·鉴于刚果和乌干达暴发的埃博拉疫情已被世界卫生组织列为“国际关注的突发公共卫生事件”，5月19日，胡志明市卫生局要求各预防医学单位加强监测，主动做好疫情防控工作，坚决杜绝麻痹思想和松懈情绪。



·值此国际博物馆日暨越南科技日之际，5月18日，“宇宙-人类-智慧”科学展在岘港博物馆正式开幕。本次展览由岘港博物馆与歌德（Goethe）学院、马克斯·普朗克（Max Planck）学会联合举办，通过现代化展示形式，向公众介绍德国前沿科学研究成果。

·越南工贸部国内市场管理与发展局日前向各省市工贸厅（局）下发2026年5月19日第1525/TTTN-NV号文件，要求加强对E10生物汽油实施工作的监督检查。 全文

越南工贸部国内市场管理与发展局日前向各省市工贸厅（局）下发2026年5月19日第1525/TTTN-NV号文件，要求加强对E10生物汽油实施工作的监督检查。图自越通社

·5月19日，莱州省建设厅与中国太平洋建设集团合作备忘录签署仪式在莱州省会议文化中心举行。莱州省建设厅厅长裴光荣与太平洋建设集团区域总经理刘梦林分别代表双方签署备忘录。



·5月19日上午，越南广治省赵平乡人民委员会主席阮成武表示，该地方与赵丰林检站配合，将一只珍稀的暗影巨蜥移交给丰芽格邦国家公园生物救援、保护与发展中心，以便进行暂时的照顾与救援。



·5月19日上午，胡志明市人民委员会在平利乡朗勒（Láng Le）文化公园举行2026年“世世代代铭记胡志明主席功勋植树节”启动仪式，以庆祝胡志明主席诞辰136周年（1890.5.19 ~ 2026.5.19），并同步推进“百花绽放之城”运动，彰显了胡志明市在推进绿色城市建设、积极应对气候变化并努力到2050年实现净零排放（Net Zero）战略目标的坚定决心。



·5月19日，越南海警二区司令部与广义省委宣教与民运部在沙黄坊联合举办打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞普法宣传会议。



·值此胡志明主席诞辰136周年（1890.5.19 – 2026.5.19）之际，5月19日上午，顺化市文化与体育局在顺化市胡志明博物馆举行“江山盛会——信任与责任的选票”展览会的开幕式。（完）