越南国会主席陈青敏出席河内1A国道扩建项目开工仪式

越通社河内——5月19日上午，越南国会主席陈青敏在河内出席1A国道空间轴线项目开工仪式。该项目结合城市整治与重建，建设路段从一环路至求冶（Cầu Giẽ）立交枢纽。
国会各机构、中央各部委及河内市领导一同出席仪式。陈青敏与各位代表共同为项目开工培土奠基。
该项目全长约36.3公里，途经河内市18个坊、乡，总投资约16.2万亿越盾。线路起点连接金莲隧道区域的一环路，终点连接专美乡求冶立交枢纽。
根据设计，项目道路横断面宽90米，包括10条主车道及两侧6条辅道，设计时速为80公里。项目预计于2027年完成基础设施建设，将有助于按照长期规划完善首都公路交通网络。
河内市人民委员会主席武大胜在仪式上表示，项目开工体现了河内市着力破解基础设施瓶颈、为首都新发展阶段奠定基础的决心。该交通轴线有望成为推动河内南部地区发展的新动力，形成新的增长极，并拓展服务、商业和物流发展空间。
河内市人民委员会主席要求有关厅局、部门和地方政府与投资方密切配合，做好征地拆迁和安置工作，保障民众合法权益；同时要求施工单位集中资源，科学组织施工，确保工程进度、质量和安全。
投资方代表、Vingroup集团副董事长兼总经理阮越光表示，企业希望为建设现代化、同步化的城市发展轴线作出贡献，为河内南部门户打造全新面貌。
项目建成后，预计将提升区域互联互通能力，缓解首都南部门户交通压力，推动经济社会发展，降低物流成本，并沿线形成新的城市发展空间。（完）
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