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越南政府副总理潘文江会见克罗地亚外交和欧洲事务部长戈登•格利奇•拉德曼

越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江5月19日在河内会见了克罗地亚外交和欧洲事务部长戈登•格利奇•拉德曼（Gordan Grlic-Radman）。

越南政府副总理潘文江会见克罗地亚外交和欧洲事务部长戈登•格利奇•拉德曼。图自越通社
越南政府副总理潘文江会见克罗地亚外交和欧洲事务部长戈登•格利奇•拉德曼。图自越通社

越通社河内——越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江5月19日在河内会见了克罗地亚外交和欧洲事务部长戈登•格利奇•拉德曼（Gordan Grlic-Radman）。

潘文江强调，越南始终珍视与巴尔干地区各国的传统友好关系，其中克罗地亚是优先合作伙伴之一。潘文江大将高度评价双方在政治-外交、经济、文化、旅游及民间交流等领域中取得的合作成果。

越南政府副总理兼国防部长潘文江大将强调，越南一贯坚持独立、自主、自强、和平、友好、合作与发展，以及对外关系多边化、多样化的外交路线；坚定奉行“四不”防务政策；希望在平等、相互尊重和互利共赢的基础上，扩大双边及多边防务合作，为维护地区和世界的和平、稳定、合作与发展做出贡献。

潘文江强调越南与克罗地亚防务合作潜力巨大，为了推动未来双边防务合作，潘文江大将希望戈登•格利奇•拉德曼部长继续支持两国国防部之间的合作，把合作重点放在加强各级代表团的交流互访、签署合作文件、人员培训、国防工业、联合国维和行动以及在越南-欧盟合作框架内积极开展协调配合等内容。

借此机会，潘文江大将郑重邀请克罗地亚企业参加预计将于2026年12月举行的第三届越南国际防务展。

克罗地亚外交和欧洲事务部长戈登•格利奇•拉德曼强调，越南是克罗地亚在东南亚的重要合作伙伴，并表示，克罗地亚希望在符合双方需求和利益的基础上，进一步扩大与越南的合作，尤其是防务领域中的合作。（完）

越通社
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