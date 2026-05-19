胡国勇副总理：集中力量解决瓶颈问题 加快科技领域资金拨付进度

越通社河内——5月19日上午，越南政府副总理胡国勇在政府驻地同若干部委和10个地方等领导主持召开专题会议，旨在破解财务方面的困难与瓶颈，并加大2026年度科技、创新创业及数字化转型领域的资金拨付力度。会议以线上线下相结合方式举行。



截至5月12日，科学技术部门的2026年资金拨付总额为7495.620万亿越盾，达政府总理下达计划的14.78%，其中中央拨付资金为4063.289万亿越盾（达计划的14.8%），地方财政资金为3882.331万亿越盾（达计划的14.75%）。



会上，各部委、行业及地方领导代表直言不讳地指出了导致资金拨付率仍然较低的各种瓶颈。



为了加快进度，与会代表建议政府和各部委、行业尽早出台关于技术定额和项目技术效益核算工具包的详细指南；建议加大权力下放力度，允许在项目符合《越南数字政府架构框架》的前提下由地方自负其责；建议优先发展通用共享平台；并建议增加数字资产的“租赁购买”形式，以避免分散投资和造成浪费。



政府副总理胡国勇在会议总结发言中强调，越共中央总书记、国家主席和政府总理特别关注作为国家发展新动力的科学技术、创新创业与数字化转型，并经常就推动该领域发展作出指示。然而，许多部委、行业和地方在科技、创新创业及数字化转型领域的2026年度公共投资资金拨付进度仍然十分缓慢，未能达到既定要求。



越南政府副总理胡国勇在政府驻地同若干部委和10个地方等领导主持召开专题会议。图自越通社

胡国勇要求，各部委、行业和地方要认真审视自身责任，查明导致拨付进度缓慢的主客观原因；要直接指导、检查并督促落实进度；将科技、创新创业和数字化转型领域的资金拨付视为2026年度的一项核心且紧迫的政治任务。



胡国勇副总理强调：“资金分配必须确保突出重点、聚焦关键，优先保障具有战略性、突破性和强力辐射带动效应的任务，坚决避免分散投资、零星割裂和低效投入。”



胡国勇要求将资源集中用于国家数据库建设、人工智能发展、战略性科技产品、创新中心以及创新创业生态系统等任务；确保项目在实施过程中具有具体、可量化的产出成果与技术效益。（完）