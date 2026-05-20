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E10生物燃料的一些优势

越南国家能源工业集团（Petrovietnam）旗下的越南石油公司（PV OIL）于2026年5月15日起在其整个系统内销售E10生物燃料。在向绿色能源转型的过程中，E10生物燃料有望成为减少排放、助力环境保护的重要措施。

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越通社
#E10生物燃料 #乙醇 #矿物汽油 #减少排放 #环境保护 #越南国家能源工业集团 #越南石油公司
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绿色转型

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从5月13日零时起，生物汽油E10 RON 95-V和E10 RON 95-III的售价在23730至25120越盾/升区间。图自越通社

越南生物汽油已准备就绪

比原定路线图更早些，越南部分主要企业已开始销售E10生物汽油，并准备向系统外的加油站供应市场。

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