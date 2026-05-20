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越泰建交50周年：从胡志明遗产到全面战略伙伴关系

2026年是越南与泰国建交50周年，在两国关系发展史上具有里程碑意义。日前，泰国媒体《The Nation Thailand》发表了题为《从胡志明遗产到全面战略伙伴关系》的文章，强调胡志明主席的人文遗产为两国人民友谊的建立与发展奠定了重要基础。

胡志明主席于1945年9月2日在巴亭广场宣读独立宣言，正式宣誓建立自由、独立的国家。图自越通社
胡志明主席于1945年9月2日在巴亭广场宣读独立宣言，正式宣誓建立自由、独立的国家。图自越通社

越通社曼谷——2026年是越南与泰国建交50周年，在两国关系发展史上具有里程碑意义。日前，泰国媒体《The Nation Thailand》发表了题为《从胡志明遗产到全面战略伙伴关系》的文章，强调胡志明主席的人文遗产为两国人民友谊的建立与发展奠定了重要基础。

文章指出，胡志明主席于1928年7月首次来到泰国，旨在激发旅泰越南人社群的爱国情怀，为越南反法殖民斗争奠定基础。在近两年的活动期间，胡志明主席走访了曼谷及乌隆他尼、沙功那空、那空拍侬、安纳乍能、乌汶叻差他尼、莫达汉和廊开等东北地区各省。

尽管胡志明主席在泰国的时间并不长，但泰国人民给予的真挚情感与大力支持给他留下了深刻印象。胡志明主席始终劝导旅泰越南人勤奋工作，诚实生活，遵守法律，尊重泰国的风俗习惯。他强调了越南人社群与当地人民团结的重要性以及两国之间的密切联系。

文章同时也提及了胡志明主席“多交朋友少树敌人”的外交方针。这一方针的关键在于建立信任，增进互相了解，尊重差异，从而扩大合作，减少冲突。文章评价称，在越泰关系中，这种精神体现在推动睦邻友好，共享亚洲文化价值观，为长期合作奠定坚实基础。

越南独立初期，泰国政府也给予大力支持，特别是在外交领域。1946年8月，越南政府驻曼谷代表处（Mission）正式成立。该机构还设有信息部门，以越南语、泰语和英语出版资料，向越侨、外交机构及国际组织发放。借此，越南的国际地位与形象得到提升，争取国际社会对越南人民抗战的支持。

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《从胡志明遗产到全面战略伙伴关系》文章中刊登胡志明主席走访太原省（1954年9月30日）的照片。


1976年8月，泰国政府代表团赴河内，就建立外交关系进行正式谈判。1976年8月6日，双方签署《越泰建立外交关系联合公报》，标志着两国正式建立外交关系。2013年，两国关系进一步提升为战略伙伴关系，成为东盟内首批建立这一关系的两个国家。

从战略伙伴关系（2013年）升级为全面战略伙伴关系（2025年）的过程充分体现越泰双边关系的深入与全面发展。自2013年以来，两国在政治、国防、经济、贸易以及民间交流等领域的合作关系不断走深走实。双边贸易稳中向好，高层对话与合作机制的持续扩大也为两国关系发展奠定了坚实基础。

在东盟框架内，双方积极加强东盟内部团结并维护东盟中心地位，在亚太经合组织（APEC）中，两国共同提出关于自由贸易和可持续发展的倡议。在湄公河次区域合作方面，两国重点推进水资源管理、基础设施建设以及经济互联互通。这些努力有助于增强战略互信，并提升两国的国际地位。

在全面战略伙伴关系基础上，落实“三个对接”战略（即供应链对接、生产基地与企业对接与可持续发展战略对接）被确定为提升双边合作的核心方向，为辅助工业、开拓市场和促进投资、清洁能源、绿色生产和循环经济等领域开辟发展广阔新前景。

展望未来50年，越泰将推动两国关系向更深层次、更广范围、更具可持续性和灵活性方向发展，进一步加强能源、数字化转型、气候变化适应、人力资源发展以及公私合作等领域的协作，为促进地区和平、稳定与共同繁荣作出贡献。

文章最后指出，经过50年的发展，越泰关系已不再局限于友好邻邦框架，而是逐步成为东南亚地区最具活力和务实性的东盟内部合作典范之一。从胡志明主席留下的历史印记，到面向未来的战略愿景，两国正在为更加深入广泛的合作阶段奠定基础，这不仅符合双边利益，也致力于促进地区的和平、稳定与共同繁荣。（完）

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