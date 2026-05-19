“宇宙-人类-智慧”科学展在岘港开幕

越通社岘港 ——值此国际博物馆日暨越南科技日之际，5月18日，“宇宙-人类-智慧”科学展在岘港博物馆正式开幕。本次展览由岘港博物馆与歌德（Goethe）学院、马克斯·普朗克（Max Planck）学会联合举办，通过现代化展示形式，向公众介绍德国前沿科学研究成果。



岘港博物馆馆长黄廷国善在开幕式上表示，展览不仅带来了德国先进的科学知识，更开启了一场关于人类在宇宙中位置、人类进化史、人类大脑、人类对地球影响以及人工智能未来发展的反思之旅。借助图像、模型、影片、体验活动及现代交互技术，展览让科学变得更加贴近公众，尤其是年轻人。



展览围绕五大主题展开：宇宙、人类历史、大脑、人类世和人工智能。展示空间设计直观，融合图像、图形、模型、动画、影片、播客及高科技元素，增强了观众的互动体验。



该STEM展览于2021年在德国发起，已巡展至欧洲和亚洲多个城市。继2026年3月和4月在河内举办后，岘港成为越南的第二站，预计之后展览将在胡志明市举行。



展览将于5月18日至6月18日在岘港市海州郡陈富街31号岘港博物馆向公众开放。（完）

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