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岘港在全球创业生态系统指数排行榜中上升212位

岘港市在2026年全球创业生态系统指数排行榜中的名次上升212位，从第766位跃升至第554位。

岘港市第二软件园设计现代，适合信息技术和创新领域的企业。图自越通社
岘港市第二软件园设计现代，适合信息技术和创新领域的企业。图自越通社

越通社岘港——岘港市在2026年全球创业生态系统指数排行榜中的名次上升212位，从第766位跃升至第554位。该信息于5月19日上午在由全球创业生态系统研究与生态图谱机构StartupBlink主办的“2026年全球创业生态系统指数’全球线上研讨会上公布。

岘港市作为StartupBlink选出的20个典型创业生态系统之一，在该全球线上研讨会上进行了推介。岘港市借此机会全面展示了充满活力的创新创业生态环境、巨大的发展潜力，以及未来将岘港建设成为地区创新中心的发展方向。

在各地方和国家在吸引创新、技术及高质量资源方面的全球竞争日益激烈的背景下，这一排名结果是岘港市创新创业生态系统取得的显著进步。全球排名的大幅提升，不仅反映了创新型创业企业在数量和质量上的双重提升，也表明该市的创业环境正日益展现出蓬勃活力、开放度以及更高水平的国际联系与合作能力。

由StartupBlink公布的2026年全球创业生态系统排行榜涵盖了全球1500多个城市和120个国家。StartupBlink是一家总部位于新加坡的国际权威机构，专门从事全球创业生态系统的研究、地图绘制与评估工作。（完）

越通社
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