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投资近1500亿越盾扩建岘港国际机场航站楼

5月19日上午，岘港国际机场航站楼投资开发股份公司（AHT）在岘港市举行国际机场旅客航站楼（T2航站楼）扩建项目开工仪式。该项目总投资近1500亿越盾，旨在提升运营能力，满足国际航空市场快速增长需求，并服务岘港旅游和服务业发展。

与会代表出席开工仪式 图自越通社
与会代表出席开工仪式 图自越通社


越通社岘港——5月19日上午，岘港国际机场航站楼投资开发股份公司（AHT）在岘港市举行国际机场旅客航站楼（T2航站楼）扩建项目开工仪式。该项目总投资近1500亿越盾，旨在提升运营能力，满足国际航空市场快速增长需求，并服务岘港旅游和服务业发展。

据投资方介绍，T2航站楼自2017年投入运营以来，设计年吞吐量为400万人次，但早在新冠疫情前便已超负荷运行。2019年，该航站楼国际旅客吞吐量超过710万人次，较设计容量高出约79%。近年来，国际旅客数量继续保持高位，2024年达618万人次以上，2025年约达681万人次，给现有基础设施带来巨大压力。

扩建项目占地约3600平方米，建成后航站楼总使用面积将超过2.1万平方米。项目完成后，值机柜台数量将从54个增至85个；登机廊桥口数量将从4个增至7个。同时，行李处理系统也将升级改造，提高出发行李传送带处理能力，并新增到达行李传送带。工程预计施工期为12个月，完工后航站楼设计年吞吐量将提升至约600万人次，以满足2026—2030年阶段增长需求。

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岘港机场效果图 图自越通社


岘港国际航站楼投资开发股份公司代表表示，项目将延续现有T2航站楼“海鸥之翼”建筑风格，并采用亲自然（Biophilic）设计理念，增强绿色空间与自然采光，提升旅客体验。该公司承诺确保工程进度、质量与施工安全，致力打造现代化、友好且富有地方文化特色的航空空间。

岘港市人民委员会副主席黎光南在仪式上表示，扩建T2航站楼对于推动岘港发展成为亚太地区旅游、服务与国际商贸中心具有重要意义。该项目有望进一步加强国际互联互通，为岘港旅游、贸易、投资及高质量服务业拓展更大发展空间。

岘港国际旅客航站楼曾服务于2017年APEC领导人非正式会议周，也是越南首个连续三年（2024、2025和2026年）获得Skytrax五星标准认证的航站楼，进一步巩固了其作为越南中部重要国际航空门户的地位。（完）



越通社
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