越通社广治——在广治省，扫盲工作因整个政治体系的协同参与而取得了积极成果。目前，该省正逐步将文字带给少数民族同胞，为提高民众知识水平、促进困难地区经济社会发展作出贡献。

将文字带给少数民族同胞

其中一个亮点是向39村、上泽乡的哲族同胞开办的课堂模式。数十名学员已在一个持续了一年多的课堂集中学习，他们大多已能正确读写，许多人可以通过文字表达自己的愿望和想法。

广治省上泽乡众多学员参加扫盲班，以提高文化水平。图自越通社

上泽乡民丁坚说：“自从有了文字，我觉得生活中更自信了，能看懂证件、理解信息，便于日常生产生活和交流。”

上泽乡居民丁康说：“以前不认识字，每次办证件都要请人帮忙；现在他可以自己为家里办理简单的行政手续了。”

实施过程面临诸多困难，因为生活条件匮乏，认知水平参差不齐。新泽乡小学与初中半寄宿民族学校的教师潘氏丽表示：“我们得自己编写教案，用直观图像结合投影仪、电视教学，让学员容易吸收。”

该校校长黄英俊表示，对于辖区内的文盲对象，我们已经动员了100%的人来学习。至今，大多数学员已经能读会写，并能自行办理基本的行政手续。

教学内容还融入了科技知识、生活技能和法律常识，帮助学员应用于生产和生活。许多学员已大胆应用技术进步于种植和养殖，提高了家庭收入。

各协会、团体配合爱心人士捐赠纸笔、糖果、日用品以鼓励学员。课堂时间安排灵活，符合民众生产劳动条件。

稳固维持二级扫盲标准

据广治省教育培训厅，2025学年，15至60岁年龄段的学员100%充分参与了扫盲班。全省共开设25个班，有499名学员；仅向化县就开设了19个班。

得益于同步实施多项措施，该省稳固维持了二级扫盲标准；15至60岁年龄段一级识字率达99.5%，二级识字率达99.0%。

职能力量已深入到各村寨、信息难以触及的地区进行宣传，动员民众参与扫盲学习，并得到了村长、长老、妇联、青年团和边防屯的积极参与。

组织扫盲班被确定为广治省上泽乡的一项核心政治任务，旨在提高民众知识水平并促进当地经济社会发展。图自越通社

课堂设在小学或社区文化馆。选派的教师都是有经验、了解同胞风俗习惯的人。

据优秀教师、广治省教育培训厅厅长黎氏香博士介绍，所取得的成果得益于各级政府的关心以及教育部门与地方各力量的密切协调。2026年，该省将继续在多个困难地区，特别是边境地区，开展扫盲工作。

扫盲工作不仅止步于帮助民众读书识字，更着眼于形成终身学习习惯、提高法律认知、改善生计和生活质量。凭借合适的决心和做法，广治省正逐步在最困难的地区点亮“知识之光”。（完）