越南部署外国人暂住申报软件

越通社河内——5月19日，越南公安部出入境管理局在河内召开会议，部署公安部外国人暂住申报和越南公民住宿信息通报软件。



据出入境管理局副局长范黄叠大校表示，部署统一软件是朝着同步、现代化方向推进居留管理和外国人管理工作的重要转变，有助于提高数据连接与共享效率，服务于保障安全秩序工作以及人民公安力量的数字化转型。



与以往使用多个不同平台不同，各留宿场所只需使用一个软件即可完成外国人暂住申报和越南公民留宿通报。数据将由系统自动分类并传送到各职能力量进行管理和开发利用。



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据出入境管理局介绍，该软件已在部分地方开展试点运行，初步满足业务需求，并为基层公安机关和住宿场所提供了便利。该系统还在胡志明市公安局、广宁省公安厅和清化省公安厅的外国人管理工作中进行了试点，并将于2026年6月15日起在全国范围正式运行。



在会议上，出入境管理局代表介绍了该软件系统，并对与部署、运行过程相关的困难和问题进行了答疑。



根据计划，该软件将从5月21日起统一部署，并确保在2026年7月1日之前顺畅运行。（完）