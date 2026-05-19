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胡志明主席诞辰136周年：中国香港的“红色地址”激发民族自豪感

值此胡志明主席诞辰136周年（1890年5月19日—2026年5月19日）和胡伯伯出国寻求救国之路115周年（1911年6月5日—2026年6月5日）之际，5月19日，越南驻中国香港总领事馆在大馆隆重举行献花仪式，缅怀胡志明主席。大馆是与胡志明主席革命活动历程，特别是越南共产党成立事件以及30年代初胡伯伯在香港被捕监禁事件紧密相关的“红色地址”。

越南驻香港总领事黎德幸同越南驻香港各机构代表在大馆敬献鲜花缅怀胡志明主席。图自越通社
越南驻香港总领事黎德幸同越南驻香港各机构代表在大馆敬献鲜花缅怀胡志明主席。图自越通社

越通社香港——值此胡志明主席诞辰136周年（1890年5月19日—2026年5月19日）和胡伯伯出国寻求救国之路115周年（1911年6月5日—2026年6月5日）之际，5月19日，越南驻中国香港总领事馆在大馆隆重举行献花仪式，缅怀胡志明主席。大馆是与胡志明主席革命活动历程，特别是越南共产党成立事件以及30年代初胡伯伯在香港被捕监禁事件紧密相关的“红色地址”。

越南驻港澳总领事黎德幸在接受越通社驻香港记者采访时表示，每逢5月19日，总领事馆与众多旅居香港和澳门的越南同胞都会组织参观大馆古迹区（前身为域多利监狱），那里是胡伯伯在革命活动期间被捕和监禁的地方。这一活动让人们回想起越南革命的重要历史时刻，提醒后代关于革命道德榜样以及前辈领导人为国家独立、统一而经历的艰难困苦时期。

黎德幸强调，胡伯伯在香港的时期是越南革命发生特别而活跃的转变时期。这也是胡伯伯及革命同志的坚贞和勇气经受诸多考验的时刻，同时也是越南革命事业开始被世界知晓和支持的时期。

除了大馆外，香港还有多处与胡志明主席20世纪初革命活动相关的“红色地址”，如宋王台公园，那里安放着宋王台石，是胡伯伯组织召开成立越南共产党会议的地点。同时，三恭路186号曾是胡伯伯被捕前的秘密居所。追寻这些“红色地址”有助于传承传统、铭记历史，并加强香港民众及国际友人与越南之间的文化、旅游交流。

黎德幸表示，香港特别行政区政府已对大馆进行修缮和保护，记录下与胡伯伯相关的时间和地点。许多越南代表团已到访此地，未来还将有更多代表团前来。这些物质和非物质遗产为现在和未来带来切实利益，同时也创造了历史、科学研究和文化交流的机会。

黎德幸评价说，当今的年轻一代充满活力，尊重传统，具有民族自豪感，同时热爱学习、探索世界。在香港的越南留学生数量增加，许多年轻人出游时也会寻找与胡伯伯和革命相关的遗迹，培养民族自豪感和奉献精神，同时增进与香港及国际民众的相互了解。

5月19日不仅是一位伟人的诞辰，更是爱国主义精神、智慧和坚持不懈意志的象征。与胡志明主席革命活动相关的香港历史遗迹，将永远是现世及后代越南人的“红色地址”。（完）

越通社
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