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越日推动医疗合作 提升人民健康水平

5月19日，越南国会副主席阮氏清在河内会见了日本德洲会集团（Tokushukai）董事长东上震一（Higashiue Shinichi）及越南FPT集团领导班子一行。

南国会副主席阮氏清会见日本德洲会集团董事长东上震一。图自越通社
南国会副主席阮氏清会见日本德洲会集团董事长东上震一。图自越通社

越通社河内——5月19日，越南国会副主席阮氏清在河内会见了日本德洲会集团（Tokushukai）董事长东上震一（Higashiue Shinichi）及越南FPT集团领导班子一行。

会见中，国会副主席阮氏清强调，越日关系正处于良好发展时期，政治互信不断增强。其中，越日医疗合作正迈向高质量发展新阶段，侧重于技术应用、人才培养及可持续医疗体系建设。

阮氏清强调，越南一贯致力于构建公平、优质、高效、可持续且融入国际的医疗体系；发展科学化、民族化、大众化的医学体系，朝着建设健康越南的目标迈进。

国会副主席高度评价日本在医疗领域取得的卓越成就，同时，对FPT集团与德洲会集团签署2026-2029年合作协议表示欢迎。这份协议展现了越日两国企业界积极参与并支持越南新纪元经济社会发展的意愿。国会副主席希望双方继续推进合作，为越南人民接触先进医疗技术，特别是在心血管和癌症领域的技术创造便利条件。

国会副主席表示，越南国会正持续完善法律框架，旨在提升医疗体系能力；同时表示坚信，凭借东上震一理事长的热忱与努力，德洲会集团与FPT集团的合作必将取得务实成果，成为越日医疗与科技领域新型合作的典范，为两国的经济社会发展做出务实且高效的贡献。

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双方代表合影。图自越通社


阮氏清建议，未来一段时间，德洲会与FPT应集中推动数字化转型，构建服务于越南人民的医疗与健康服务生态体系；通过在两国开展培训与实习项目，加强在治疗、医疗机构运营、医务队伍培训与开发等方面的经验交流。

国会副主席还建议双方加大专家互派力度，开展直接支持，分享透析、器官移植、心血管、癌症、养老照护等尖端医疗技术；同时研究并推动在越南各主要省市扩大建设高技术医疗中心。

日本德洲会集团理事长东上震一向越南国会副主席阮氏清介绍了该集团的优势及优先合作方向。他强调，将与FPT集团紧密配合，有效落实已签署的合作项目，为两国人民带来实实在在的利益。

东上震一高度评价越南在医疗和人民健康照护领域的投资环境、发展潜力以及推动数字化转型特别是在医疗和人民健康照护领域推动数字化转型的决心。他表示，日本德洲会集团愿与越南合作伙伴分享经验并深化合作，旨在有效发挥年轻且充满活力的人才资源优势，朝着提高医疗服务质量的目标迈进，为人民健康保护事业作出贡献。（完）

越通社
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