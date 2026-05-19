越南外交部长黎怀忠与克罗地亚外交和欧洲事务部长拉德曼举行会谈

越通社河内——5月19日，越南外交部长黎怀忠与正在对越南进行正式访问的克罗地亚外交和欧洲事务部长戈尔丹·格尔里奇·拉德曼（Gordan Grlic-Radman）举行了会谈。



黎怀忠对拉德曼一行表示欢迎，并高度评价自1994年两国建交以来克罗地亚外长首次访越的重要意义。 黎怀忠认为，此访体现了克罗地亚对推动与越南多方面合作关系的重视和决心。他强调，越南一向重视巩固和发展与传统友好国家的关系，其中克罗地亚是越南在巴尔干地区的优先伙伴。



黎怀忠建议，继续加强党际、国家、政府、国会和民间交流等渠道的各级特别是高层互访。同时，加强在联合国、欧盟、东盟等国际和地区论坛上的立场沟通协调，从而增进相互了解，巩固政治互信，为双边关系创造新动力。



拉德曼强调，克罗地亚视越南为东南亚地区最重要的合作伙伴，并希望推动在科技、国防安全、智能物流、海洋经济、旅游和劳务等双方共同关心的领域开展更加务实、有效的合作。



两位部长一致认为，越克关系还有许多发展空间和潜力，特别是在贸易-投资、科技、国防安全、港口合作和旅游等领域。同时一致同意，进一步发挥两国外交部在协调双边关系中的作用，推动早日建立越克经济合作联合委员会机制，以审查合作情况，确定具体方向和措施，解决困难，从而提高两国贸易-投资合作效率。



两位部长一致同意鼓励两国企业加强市场了解、信息交流，寻找在信息技术、网络安全、绿色物流、新能源、港口合作等符合新发展趋势的优势领域的投资与合作机会。



越南外交部长黎怀忠与克罗地亚外交和欧洲事务部长拉德曼。越南外交部供图

黎怀忠建议克罗地亚继续积极支持和推动欧盟其余成员国早日批准《越欧投资保护协定》，为越南与克罗地亚乃至越南与欧盟之间的投资合作创造更有利的法律框架。同时，推动欧盟委员会解除其对越南渔业发出的IUU“黄牌”警告。



两位部长在就共同关心的地区和国际问题交换意见时，强调支持多边主义，尊重国际法，以和平方式解决争端，不使用武力或威胁使用武力。同时，一致同意继续在联合国和东盟-欧盟等多边论坛上密切协调，为各自地区和世界的和平、稳定与可持续发展作出贡献。



访问期间，两国外长共同见证了越南外交学院与克罗地亚外交学院合作谅解备忘录签署仪式。（完）