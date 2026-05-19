越南 - 保加利亚扩大地方间合作

越通社河内——越通社驻欧洲记者报道，过去一周，越南驻保加利亚大使阮氏明月赴舒门市和瓦尔纳市开展工作访问，旨在推动越保两国地方合作、企业对接、教育培训及民间交流等领域合作。



在与市长赫里斯托·赫里斯托夫交流时，阮氏明月大使重申越南始终珍视与保加利亚的传统友谊和战略伙伴关系；希望推动两国地方在教育培训、农业、加工制造业、食品生产、文化旅游和企业对接等领域的合作。越南驻保加利亚大使馆愿发挥桥梁作用，推动两国地方和企业开展实质性合作。



赫里斯托夫市长表示，舒门市当前优先发展工业、物流、高科技农业和文化旅游，并希望与越南在多个领域扩大合作。



访问期间，阮氏明月大使还参观了舒门工业园区、当地若干大型企业以及由越南企业家创办的Unifood Bulgaria生产厂。



随后，从5月13日至14日， 大使访问并考察了港口城市瓦尔纳。她认为， 越南与保加利亚的战略伙伴关系在物流、海运、港口开发、信息技术、教育培训和海洋旅游等领域开辟了新的合作空间，建议加强瓦尔纳市与越南海防、岘港等沿海地方的对接，同时推动企业合作、人力资源培训以及在保加利亚推介越南文化和旅游。



阿波斯托洛娃（Apostolova）副市长表示， 瓦尔纳市政府重视与包括越南在内的亚洲伙伴的合作，同时承诺为两国企业对接、投资和人文交流活动创造便利条件。（完）

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